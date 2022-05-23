Yoklama kaçakları bedelli askerlik için nereye başvuracak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yoklama kaçaklarına yönelik bedelli askerlik kararı alındığını duyurdu. Bu açıklamanın ardından yoklama kaçakları bedelli askerlik için nereden nasıl başvuru yapmaları gerektiğini araştırmaya başladı. Peki, yoklama kaçakları bedelli askerlik başvurusunu nasıl yapabilir?
Son kabine toplantısında bakaya kalan gençlere yönelik görüşmeler yapıldı. Toplantının ardından ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoklama kaçaklarına bedelli askerlik yolunun açıldığını duyurdu. Peki, başvurular nereden yapılır?
Yoklama kaçakları bedelli askerlik için nereye başvuracak?
23 Mayıs Pazartesi günü yapılan kabine toplantısında yoklama kaçağı gençlere yönelik kararlar alındı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sayıları 550 bini bulan yoklama kaçağı, bakaya gençlerimize bedelli askerlikten faydalanabilme yolunu açıyoruz. Kaçak yılına göre değişen oranlarda bir rakam ilavesiyle askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerimiz askerlik şubelerine başvurabilirler” açıklamalarında bulundu.