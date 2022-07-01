Yoklama kaçağı, bakaya kalanlar ne kadar bedelli askerlik ücreti ödeyecek?

Bedelli affı düzenlemesini de içeren Askeri Ceza Kanunu ve Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre, firar ve izin tecavüzü gibi suçlarla ilgili olarak, hakkında ön inceleme yapılanın bulunamaması nedeniyle ifade almayı imkansız hale getiren zorunlu hallerde, ilgilinin ifadesi alınmayacak.

Erbaş ve erlerden askeri araçları kullanmakla görevlendirilenler, araç kazası nedeniyle harp malzemesine zarar vermek suçundan kast veya ağır kusur nedeniyle mahkum olmaları durumu hariç, aracın kullanımı nedeniyle meydana gelen zararı tazminle sorumlu olmayacak.

Bedelli askerlik ücreti nasıl hesaplanacak?

Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olup bedelli askerlik hizmetinden yararlanamayan yükümlülerin bu hizmetten faydalanabilmelerine imkan sağlanıyor. Buna göre, "askerliğe elverişli" kararı verilmiş olanlar bedelli askerlikten yararlandırılacak. Ödenecek bedel, ödemenin yapıldığı gün geçerli olan memur aylık katsayısı dikkate alınarak belirlenecek. Seçim sonrasında bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de vazgeçenlere yeni bir hak verilmeyecek.

Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalanlar ne kadar bedelli askerlik ücreti ödeyecek?

Bedelli askerlik ücret tarifesi nasıl olacak? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; güncel 56 bin 506 TL'ye yapılan bedelli askerliğin yeni düzenlemeyle ücret tarifesi ise şöyle olcak: Müracaat tarihine kadar yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanlar, bu duruma düştükleri tarihten müracaat tarihine kadar geçen sürenin her bir yılı için bir aylık asteğmen maaşına tekabül eden tutarda ek ödeme yapacak. Buna göre, yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanlar, her yıl için 9 bin 417 TL ek ödeme yapacak.

5 yıl bakaya kalanlar ne kadar bedelli askerlik ücret farkı ödeyecek?

Beş yıldır yoklama kaçağı olan bir kişi, bedelli askerlikten yararlanabilmek için toplam 103 bin 596 TL ücret ödeyecek. Bu tutarlar, 6 ayda bir memur maaş katsayısına göre artıyor. Temmuz ayında maaş katsayısı artacağı için bu tutarlar da yaklaşık yüzde 40 oranında artacak.