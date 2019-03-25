24 Mart 2019 tarihinde yapılan YÖKDİL sınav sonuçları son dakika açıklandı mı? Anadolu Üniversitesince düzenlenen 2019 YÖKDİL sınavı sonrasında adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki 2019 YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2019 YÖKDİL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. 2019 YÖKDİL sınav sonuçlarına yönelik olarak araştırmalar devam ederken konuya yönelik detayları paylaşıyoruz. 2019 yılı YÖKDİL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı öğrenilmek isteniyor. Bu kapsamda 24 Mart 2019 tarihinde ve 30 ilde ve 35 sınav merkezinde gerçekleştirilen YÖKDİL sınavına yönelik olarak sonuç sorgulaması devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl düzenlenen YÖKDİL sınav sonuçları sınav tarihi sonrasında ilerleyen 15 gün içerisinde açıklanmıştı ve 2019 yılında yapılan YÖKDİL sınavının 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor. YÖKDİL sınav sonuçları açıklandığı anda sitemizde olacaktır. Sınav sonuçları için ise ilgili yetkililerden bir açıklama gelmedi ancak son yapılan sınavın sonuç tarihi baz alındığında YÖKDİL sonuçlarının 25 Mart tarihinde erişime açılacağı öngörülebilir. Sınav sonuçları yokdil.yok.gov.tr adresinden açıklanacak. YÖKDİL sınavına giren adayların gözü kulağı sonuç duyurusunda. 10 Mart tarihinde gerçekleşen YÖKDİL 2019 İlkbahar Dönemi Sınavı soruları ve cevap anahtarları kısa sürede https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ adresi üzerinden erişime açılmıştı.

YÖKDİL baraj puanı ne?

Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında; Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapıldı. İlgili mevzuat ile ilgili düzenlemelerimizde olduğu ve YDS sınavında uygulandığı gibi, doktora başvuru sürecinden en az 55, doçentlik başvuru sürecinde de en az 65 olması gerekecektir.