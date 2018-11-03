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YÖK protestoları için teyakkuzdalar

YÖK’ün kuruluş yıldönümünü protesto etme bahanesiyle sokaklara çıkarak korsan gösteri düzenleyen marjinal gruplar için emniyet güçleri gerekli önlemleri almaya başladı.

03 Kasım 2018 Cumartesi 12:40
YÖK protestoları için teyakkuzdalar

Göksel Çağlav/ANKARA

Her yıl YÖK’ün kuruluş yıldönümünü protesto etme bahanesiyle sokaklara çıkarak güvenlik güçleri ile karşı karşıya gelen marjinal gruplar için polis ve istihbarat birimleri alarma geçerek gerekli önlemleri almaya başladı. Türkiye genelindeki valilikler bölgelerindeki üniversite ve olası korsan gösteri düzenlenebilecek bölgeler için güvenlik birimlerini uyararak gerekli tedbirlerin alınması talimatını verdi. Polisin sorumluluk alanında polis, jandarmanın sorumluluk alanında jandarma ekiplerinin tedbir alması istenirken güvenlik güçlerinin önemli noktalarda birbirine destek olması istendi. Ankara’da, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi ve YÖK başkanlığı çevresinde önlemler alınırken, İstanbul’da korsan gösteri yapılacağı ihbarı alınan Galatasaray ve Bahçeşehir üniversiteleri başta olmak üzere birçok üniversite ve önemli meydanlarda gerekli güvenlik önlemlerinin alınması istendi. İstihbarat birimlerinin de özellikle terör örgütlerinin etkili olduğu marjinal grupların düzenleyeceği korsan gösterilere karşı duyarlı olmaları istendi.

Sosyal medyada örgütleniyorlar

Gezi eylemleri sırasında sosyal medya üzerinden örgütlenen terör örgütleri ve marjinal gruplar 6 Kasım için de aynı yöntemi kullanıyorlar. YÖK’ü bahane ederek hükümeti protesto etmeye çalışan marjinal gruplar, hazırladıkları afişlerle niyetlerini ortaya koyuyorlar.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 12:40
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. YÖK
  4. 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı
  5. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi
  6. Siyasal Bilgiler Fakültesi
  7. YÖK başkanlığı
  8. galatasaray üniversitesi
  9. Bahçeşehir üniversitesi

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