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Siyaset Yok öyle algı üretip kenara çekilmek! Mazot indi Ekrem sıra sende
Siyaset

Yok öyle algı üretip kenara çekilmek! Mazot indi Ekrem sıra sende

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, ucuz ulaşım vaadiyle seçilen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, mazota gelen indirim nedeniyle bilet fiyatlarına yaptığı zammı geri alma çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-04-12 10:42:00 -
Yok öyle algı üretip kenara çekilmek! Mazot indi Ekrem sıra sende

AK Parti yönetimini lekelemek için bol keseden sallayarak seçilen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ulaşımda indirim vaadinin tam tersini yaparak, geçtiğimiz günlerde yaptığı büyük zam nedeniyle tepki çekti.

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu da mazota gelen indirimden sonra İmamoğlu'na çağrı yaptı.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı şu şekilde:

“Ulaşımı kesinlikle ucuzlatacağız” diyerek seçilmiş..

“Dikkat buyrun, “Ulaşımı ucuzlatabiliriz” değil..

“Ucuzlatacağız” değil..

“Kesinlikle ucuzlatacağız” demiş..

Seçildikten sonra, ulaşıma bir defa bile indirim yapmamış olan İstanbul Büyükşehir belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yanıbaşındaki Murat Ongun’a, “Cenevre’ye hangi para ile gittin kanka” diye soracağına..

Soramıyor.

Çünkü kankası da, başkanının nerelere, hangi paralarla gittiğini sorgulayacaktır..

O zaman, “Al paşam, ver paşam, böyle gidelim” kararı alıp, dönüyor siyasi iktidara..

“Mazottan, toplu taşımadan ÖTV alma; sadece gençlere değil herkese bunu yansıtayım.!”

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Yorumlar

CcC

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