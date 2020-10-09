YÖK, kampüslerde hijyen kriterlerini belirledi

Ertuğrul Şahan Ankara

YÖK Başkanı Saraç, kılavuzun takdim bölümünde kaleme aldığı yazıda, TSE ile yürütülecek çalışmaların ilki olan kılavuzun, küresel Kovid-19 salgını ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele kapsamında, yükseköğretim kurumlarında sağlıklı ve temiz ortamların geliştirilmesi, hijyen koşullarının sağlanması, enfeksiyon kontrol önlemlerinin uygulanması ve takibi için gerekli altyapının geliştirilmesine katkı sağlamak ve genel standartları belirlemek amacıyla hazırlandığını anlattı.

Sosyal alanlara dikkat çekildi

Kılavuzda, Kovid-19 özelinde üniversitelerde salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla akademik-idari personel ile öğrencileri korumaya yönelik tedbirler, hijyen ve temizlik uygulamaları ve enfeksiyon kontrol önlemlerine yer verildi. Kılavuzda, ayrıca eğitim alanlarında ve çalışma ortamlarında enfeksiyonun yayılmasını önlemeye yönelik korunma tedbirleri, kişisel koruyucu ekipmanlar, öğrenci gruplarının mekanların fiziksel özellikleri gözetilerek oluşturulması, sosyal alanların kullanımına yönelik genel ilkeler anlatıldı