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Gündem Yok hükmündedir! Türkiye’den Şili’nin küstah kararına tepki
Gündem

Yok hükmündedir! Türkiye’den Şili’nin küstah kararına tepki

Yeniakit Publisher
2024-04-25 15:26:00 -
Yok hükmündedir! Türkiye’den Şili’nin küstah kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı, Şili Temsilciler Meclisi tarafından dün kabul edilen ve 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan kararın, yok hükmünde olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Şili Temsilciler Meclisi tarafından dün kabul edilen ve 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan kararın, yok hükmünde olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, parlamentoların tarihi yorumlama ve yargılama yetkisi bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Şili Temsilciler Meclisi tarafından dün kabul edilen ve 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan karar yok hükmündedir." ifadesine yer verildi.

Bu kararın, soykırım suçunun ancak yetkili bir mahkeme tarafından hükme bağlanabileceğini öngören 1948 Birleşmiş Milletler (BM) Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesine de aykırı olduğu kaydedildi.
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