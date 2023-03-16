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Yaşam Yok böyle yumurta! Kümeste karşılaşınca şaşkına döndü
Yaşam

Yok böyle yumurta! Kümeste karşılaşınca şaşkına döndü

Diyarbakır'da ilginç bir olay yaşandı. Bir vatandaş kümesten aldığı yumurtada kuyruk olduğunu fark etti.

Yeniakit Publisher
2023-03-16 15:12:00 - 2023-03-16 15:13:23
Yok böyle yumurta! Kümeste karşılaşınca şaşkına döndü

Diyarbakır’da kahvaltı yapmak için sabah kümesten yumurta çıkaran şahıs, yumurtanın kuyruğu olduğunu fark etti. Dikkat çeken kuyruklu yumurta görenleri şaşırttı.

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde esnaflık yapan Beşir Akbuğa isimli vatandaşın çocukları kahvaltı yapmak için sabah kümese gidip yumurta almak isterken değişik yumurta ile karşılaştı. Yumurtanın yumuşak ve kuyruklu olduğunu fark eden çocuklar, durumu babalarına bildirdi.

Dikkat çeken yumurta hakkında Akbuğa, daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadığını ve çok ilgincine gittiğini kayda alıp paylaşmak istediğini belirtti.

 
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