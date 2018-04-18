Yok böyle yedek! 60 milyon pound teklif geldi
İngiliz ekibi Manchester United'da ilk 11'de forma imkanı bulamayan Anthony Martial için İspanyol devi Barcelona, 60 milyon poundu gözden çıkardı.18 Nisan 2018 Çarşamba 16:58
Barcelona, Manchester United'da az forma şansı bulan Anthony Martial için kesenin ağzını açtı.
İngiliz basını, Katalan devinin Anthony Martial için 60 milyon Pound teklif ettiğini bildirildi.
Öte yandan Barcelona'nın Fulham'da oynayan Ryan Sessegnon ile de yakından ilgilendiği ifade edildi.
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