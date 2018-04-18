Yok böyle yedek! 60 milyon pound teklif geldi

Barcelona, Manchester United'da az forma şansı bulan Anthony Martial için kesenin ağzını açtı.

İngiliz basını, Katalan devinin Anthony Martial için 60 milyon Pound teklif ettiğini bildirildi.

Öte yandan Barcelona'nın Fulham'da oynayan Ryan Sessegnon ile de yakından ilgilendiği ifade edildi.