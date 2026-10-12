YÖK Başkanı Özvar, üniversiteleri 'Terörsüz Türkiye' hedefine katkı sunmaya çağırdı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Marmara Üniversitesi 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde verdiği 'Terörsüz Türkiye' başlıklı açılış dersinde, üniversiteleri bu hedefe bilimsel birikim ve kurumsal imkânlarıyla katkı sunmaya çağırdı. İstanbul'da Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Teknoloji Fakültesi T2 Binası Konferans Salonu'nda konuşan Özvar, "Düzenlenecek paneller, konferanslar, çalıştaylar ve yürütülecek akademik araştırmalar aracılığıyla 'Terörsüz Türkiye' hedefi, toplumsal, kültürel, hukuki ve iktisadi boyutlarıyla ele alınmalıdır" dedi.

Özvar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konulan hedefi "ülkemizin huzur ve güvenliğini tahkim edecek, milli birlik ve kardeşliğimizi güçlendirecek, toplumsal dayanışmamızı geliştirecek ve iktisadi kalkınmamıza katkı sunacak son derece elzem bir adım" olarak değerlendirdiklerini söyledi.

'Hiçbirimizin ülkemizin gündemine kayıtsız kalması düşünülemez'

Konuşmasına üniversitelerin asli görevlerine değinerek başlayan Özvar, bilgi üretme ve nitelikli insan yetiştirme görevlerinin, içinde bulunulan toplumun meselelerine karşı taşınan sorumlulukla birlikte yerine getirilmesi gerektiğini ifade etti. Akademik birikimin toplumsal hayatta karşılık bulmasını üniversitelerin asli sorumlulukları arasında sayan YÖK Başkanı, "Bu sebeple hiçbirimizin ülkemizin gündemine kayıtsız kalması düşünülemez" dedi.

Üniversitelerin sorumluluk alanının, dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan insani krizlere duyarlı olmayı da gerektirdiğini belirten Özvar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zulme ve haksızlığa uğrayanların haklarını savunmak için verdiği mücadeleye "yükseköğretim camiası olarak sahip olduğumuz bütün kapasitemizle destek veriyoruz ve vermeliyiz" diye konuştu.

Gazze kökenli uluslararası öğrencilerden eğitim-öğretim ücreti bugün itibarıyla alınmıyor

Özvar, İsrail'in "insanlık dışı" saldırıları sonucunda Gazze'de yükseköğretim kurumlarının uğradığı yıkımın, binlerce öğrencinin ve akademisyenin eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmesini engellediğini anlattı. Yıkımın etkilerini azaltmak amacıyla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensipleriyle ülkelerinde eğitimlerini sürdüremeyen Filistinli öğrencilerin üniversitelerde öğrenim görmelerini kolaylaştıran önlemler aldıklarını, Filistinli akademisyenlere de kurumlarda olabildiği ölçüde imkân sağlamaya çalıştıklarını aktardı.

"Gazze kökenli uluslararası öğrencilerin eğitim-öğretim ücretleri üniversitelerimiz tarafından bugün itibarıyla alınmamaktadır" diyen Özvar, desteklerin sadece öğrencilere değil, öğretim elemanlarına yönelik olarak da sürdüğünü ifade etti. Filistin'de yaşayan öğrencilere yönelik online, bilhassa ön lisans ve lisans tamamlama ders ve programlarının hayata geçirilmesinin de gündemde olduğunu söyledi. Özvar, Filistin'e bugüne kadar verilen her türlü desteğin bundan sonra da devam edeceğini belirtti.

Yapay zekânın akademideki yerine de değinen Özvar, öğretim elemanlarının ders içeriklerini geliştirme, öğretim faaliyetlerini çeşitlendirme, öğrencilere ihtiyaçlarına uygun geri bildirim sunma ve araştırma süreçlerini destekleme konularında yapay zekânın sunduğu imkânlardan yararlanmasını önemsediklerini söyledi. Bunun için kullanılan araçların kapasitesini ve sınırlılıklarını tanımanın, üretilen içeriklerin doğruluğunu güvenilir kaynaklarla denetlemenin, kişisel verileri korumanın ve akademik etik ilkelerine titizlikle uymanın gerektiğini vurguladı.

Şef Prof. Dr. Ece Karşal yönetimindeki Marmara Flüt Orkestrası'nın konseriyle başlayan törende, Rektör Prof. Dr. Mehmet Emin Okur açılış konuşmasını yaptı. Özvar, konuşmaların ardından taekwondo ve karate branşlarında yurt dışında dereceye giren Marmara Üniversitesi öğrencilerinden oluşan takıma ödüllerini takdim etti; tören toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.