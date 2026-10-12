12 akademisyeni ‘En Etkili Bilim İnsanları’ listesine girdi! Yeditepe Üniversitesi’nde uluslararası gurur

Yeditepe Üniversitesinden 12 akademisyen, Stanford Üniversitesi araştırmacılarının öncülüğünde hazırlanan ve Elsevier tarafından yayımlanan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları 2026" listesinde yer aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinin 2026 yılı verileri açıklandı.

Scopus veri tabanındaki bilimsel atıf göstergeleri temel alınarak hazırlanan listede, 10 akademisyen kariyer boyu etki, 8 akademisyen ise 2025 yılı bilimsel etki kategorisinde sıralandı. Bazı akademisyenler her iki kategoride de yer aldı.

Yeditepe Üniversitesinden Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, Prof. Dr. Fikrettin Şahin, Prof. Dr. Linet Özdamar, Prof. Dr. Haluk Topaloğlu, Prof. Dr. Yeşim Özarda, Prof. Dr. Ekrem Sezik, Prof. Dr. Ali Ümit Keskin, Prof. Dr. Metin Turan, Prof. Dr. Mustafa Özilgen ve merhum Prof. Dr. Erdem Yeşilada kariyer boyu etki listesinde yer aldı.

- 2025 yılı bilimsel etki kategorisinde 8 isim

Üniversiteden Prof. Dr. Fikrettin Şahin, Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, Prof. Dr. Metin Turan, Prof. Dr. Yeşim Özarda, Prof. Dr. Haluk Topaloğlu, Prof. Dr. Jale Tanalp, Doç. Dr. Pakize Neslihan Taşlı'nın yanı sıra merhum Prof. Dr. Erdem Yeşilada da 2025 yılı bilimsel etki listesinde yer aldı.

Farklı bilim alanlarından akademisyenlerin yer aldığı listede klinik tıp, kimya, mühendislik, tarım ve ziraat, stratejik teknolojiler ile bilgi ve iletişim teknolojileri alanlarındaki araştırmalar öne çıktı.

Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları listesi, toplam atıf sayısı, h-indeksi, ortak yazarlık etkisini dikkate alan göstergeler ve farklı yazarlık konumlarındaki yayınlara yapılan atıflar gibi ölçütler üzerinden hazırlanıyor. Kariyer boyu etki listesi araştırmacıların uzun yıllara yayılan bilimsel performansını, yıllık liste ise 2025 yılı içindeki bilimsel etkisini değerlendiriyor.

Yeditepe Üniversitesinin farklı disiplinlerde çalışan akademisyenleriyle her iki kategoride de yer alması, üniversitede yürütülen bilimsel çalışmaların uluslararası görünürlüğünü ortaya koyan göstergeler arasında bulunuyor.