YÖK Atlas üniversite 4 yıllık taban puanları 2019

2019 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra tercihlerini yapacak olan adaylar, üniversitelerin 2019 taban puanlarını, başarı sıralamasılarını ve üniversitelerin özel şartlarını araştırmaya başladı. YKS tercihleri 23-29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. ÖSYM öğrencilerin beklediği YKS 2019 tercih kılavuzunu yayınladı. Üniversite tercihlerini yapacaklar 2019 YKS tercih kılavuzunda yer alan taban puanları, başarı sıralaması, üniversite kontenjanları, en yüksek ve en düşük taban puanları yer almakta. Öte yandan YÖK üniversite tercihi yapacaklar çok büyük hizmet olan YÖK atlas tercih robotunu erişime açtı. YÖK atlas ile doğru tercihi yapacak olan öğrenciler YÖK atlas 4 yıllık taban puanları 2019, 2 yıllık taban puanları 2019 YÖK atlas tercih sihirbazı yöntemiyle doğru tercihi yapacak.

YÖK atlas 4 yıllık taban puanları için tıklayınız