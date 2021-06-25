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Dünya Yok artık! Sokaklara 'seyyar duşkabin' koydular
Dünya

Yok artık! Sokaklara 'seyyar duşkabin' koydular

Ukrayna’da yaşanan sıcak havadan bunalan ve serinlemek isteyen vatandaşlar için sokaklara seyyar duşakabinler kurulması 'yok artık' dedirtti.

Yeniakit Publisher
2021-06-25 23:42:00 -
Yok artık! Sokaklara 'seyyar duşkabin' koydular

Ukrayna, son yılların en sıcak yaz aylarını yaşıyor. Ülkede 40 santigrat dereceye yaklaşan hava sıcaklığı, bu duruma alışkın olmayan Ukraynalılar için adete işkenceye dönüştü.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de, sıcaklardan bunalan vatandaşlardan bazıları, metro çıkışlarına seyyar duşakabinler kurarak, bunaltıcı sıcaklardan bir nebze de olsa serinlemek isteyen Ukraynalıların ilgi odağı haline geldi. İlk olarak başkentte başlayan uygulamanın ise yakın zamanda diğer şehirlere de başlayacağı tahmin ediliyor.

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