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Yok artık Neymar! Sözleşmesini duyan inanamıyor

Fransızların dünya devi Paris Saint Germain'de forma giyen Brezilyalı yıldız Neymar'a özel ödeme yapıldığı ortaya çıktı. Sambacı, eğer teknik adamın kararlarını eleştirmezse ciddi anlamda ekstra para kazanıyor.

10 Kasım 2018 Cumartesi 14:26
Yok artık Neymar! Sözleşmesini duyan inanamıyor

Futbolcu sözleşmeleri, yalnızca oyuncuların yıllık maaşlarından oluşmuyor. Bir çok ismin kontratında, kişiselleştirilmiş unsurlar, üzerinde anlaşılan özel isteklerin kağıda geçirilmiş biçimleri yer alıyor.

Football Leaks’in yayınladığı belgelere göre Paris Saint Germain Kulübü, Brezilyalı yıldıza sadece sahadaki performansına göre ödeme yapmıyor, aynı zamanda farklı ‘performansları’ için de ciddi bir rakamları gözden çıkarıyor.

Konuşmak için 375 bin euro 

Maç bitimlerinde ve maç öncesinde Neymar’ın tribüne giderek taraftarları selamlaması için 375 bin euroluk ödeme yapıldığı ortaya çıktı. Yıldız futbolcu ile yapılan bu anlaşmanın, Neymar’ın Al Jazeera medya grubundan gelen tüm röportaj taleplerine olumlu yanıt vermesini de kapsadığı belirtildi.

Susmak için 2.5 milyon euro 

Yine oyuncunun kontratına dair bir başka iddia ise daha da şaşırtıcı olarak görülüyor. Buna göre Neymar, eğer yönetim ve teknik adamın kararlarını basına açık bir şekilde eleştirmezse yıllık 2.5 milyon euro bonus alıyor. Sambacı futbolcunun Ballon D’Or yarışmasında ilk üç isimden biri olması halinde yine ek bir para alacağı da sözleşmesine yansıdığı belirtilen detaylar arasında.

KAYNAK: MİLLİYET

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 14:26
  1. Paris Saint Germain
  2. PSG
  3. Neymar
  4. Ballon D’Or

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