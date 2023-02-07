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Gündem Yok artık! Milyonlar can derdinde onlar yağma
Gündem

Yok artık! Milyonlar can derdinde onlar yağma

Türkiye tarihinin en acı günlerinden birini yaşıyor. 10 ilde büyük bir yıkım yaşandı. Ekipler, enkazlardan can ararken bazı kişilere marketleri yağmaladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-07 16:21:00 -

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde depremin ardından arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, bazı vatandaşların boş marketleri yağmalaması pes dedirtti.

Elbistan’da depremin ardından arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yakınları için enkaz başında gözyaşı döken vatandaşların karşı sokağındaki yağma olayları ise şaşırttı. Marketleri yağmalayanlar kameralara yansıdı.

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