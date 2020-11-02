Yoğurtlu şehriye çorbası tarifi
Şehriyeli yoğurt çorbası nasıl yapılır? | Yayla çorbası yerine şehriyeli yoğurt çorbasını deneyebilirsiniz. Peki, şehriyeli yoğurt çorbası nasıl yapılır? | Şehriyeli yoğurt çorbası gerekli malzemeler | Tam ölçülü yoğurtlu şehriye çorbası tarifi
Yoğurtlu şehriye çorbası yapılışı | Yayla çorbası yaparken her zaman pirinç kullanmak zorunda değilsiniz. Pirinç yerine şehriye tercih edebilirsiniz. Peki, yoğurtlu şehriye çorbası nasıl yapılır?
Yoğurtlu şehriye çorbası tarifi
Malzemeler:
- 1 çay bardağı arpa şehriye
- 2 yemek kaşığı un
- 1 su bardağı yoğurt
- 3,5 su bardağı su
- Tuz
Üzeri için;
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 çay kaşığı toz biber
Yoğurtlu şehriye çorbası nasıl yapılır?
1 çay bardağı arpa şehriyesini 3,5 su bardağı suyla tencereye alıp kaynatın.
Arpa şehriyesi kaynarken bir kasenin içerisine yoğurt, yumurta ve unu alın.
Unun topaklanmaması için karışımı güzelce çırpın.
Kaynayan sudan karışıma bir kepçe ilave edin.
Isı dengelenince yoğurtlu karışımı yavaş yavaş tencereye dökün.
Tuzu ilave edip birkaç taşım çorbayı kaynatın.
Bir tavada tereyağını eritin ve toz biberi kızdırın.
Servis aşamasında kızdırdığınız biberi çorbaya dökün.
Afiyet olsun.