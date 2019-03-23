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Yoğurt suyunun inanılmaz faydaları

Yoğurt kadar yoğurdun suyu da faydalı. İşte yoğurt suyunun inanılmaz faydaları...

23 Mart 2019 Cumartesi 18:50
Yoğurt suyunun inanılmaz faydaları

Yoğurt suyu; kemik, diş ve saç gelişimi için çok önemli olduğundan çocuklarımız için besleyici bir besindir. Günün her saatinde kullanılabilir. Ayrıca yaşlılarda kemik erimesini önlemede çok önemli rolü vardır.

KİLO PROBLEMİ

Yoğurt suyu, kalsiyum, protein ve B vitamini ihtiva eder. Bu sayede de kişide tokluk hissi sağlar. Yağ yakımını hızlandırdığı için de metabolizmayı çalıştırır.

KABIZLIK

Yoğurt suyu ise faydalı bakteriler içerir. Bu sayede bağırsak florası dengelenir ve kabızlık önlenir.

TİROİD

Yoğurt suyu kilo vermeyi kolaylaştırdığı için troid belirtilerini hafifletir, yorgunluğu alır ve sinirliliği önler. Özellikle de maden suyu ile yapılmış yoğurt troidi düzenler, tokluk hissi sağlar.

DİYABET

Şeker hastası olanlar ve insülin direnci bulunan kişiler yoğurt suyu tüketebilir. Bu sayede kan şekerinin dengede kalmasına yardımcı olur.

KAS SAĞLIĞI

Spor yapanların mutlaka yoğurt suyu tüketmesi gerekir. Yoğurt suyunun ihtiva ettiği faydalı besin ögeleri kasların beslenmesini sağlayacaktır.

CİLT LEKERİ

Cilt lekelerini temizlemek için yoğurt suyu oldukça faydalıdır. Cilde yapılan düzenli yoğurt suyu maskesi ile cilt lekelerinin hafiflemesi mümkündür.

BÖBREK TAŞLARI

Yoğurt, sıvı içeriği sayesinde böbrekleri temizler. Bu sayede de taş ya da kum sorunu mevcut ise her gün yoğurt suyu içmek oldukça faydalı olacaktır.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 18:50
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