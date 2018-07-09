Yoğurt ne zaman tüketilmelidir?

Yoğurt çoğu yemeğin yanında alternatif bir tamamlayıcı olarak tercih edilmektedir. Özellikle karnıyarık, kızartma gibi patlıcanlı yemeklerle veya makarna, pilav gibi bol karbonhidratlı yiyecekler ile yenilmektedir.

Yoğurdun gece yatmadan önce tek başına yenmesi önerilir. Ancak burada dozun kaçırılmaması gerekmektedir. Birkaç kaşık yeterli olacaktır. Süt içmeyi sevmeyenler için iyi bir alternatiftir.

Ancak yoğurdun bazı yemekler ile yenilmemesi tercih edilir. Özellikle protein içeren et yemekleri ile bilhassa köfte ile yoğurt yenmemesi gerekmektedir. Çünkü yoğurdun içindeki bazı kimyasallar özellikle protein gibi başka besin değeri içeren organizmaların üremesini engelleyebilmektedir.

Bu yüzden yoğurdu tek başına yemek daha faydalı olacaktır.

Yoğurt kahvaltı için bile iyi bir seçimdir. Bir dilim kepekli ekmek ve az yağlı birkaç kaşık yoğurt başlangıç için oldukça iyi bir tercih olacaktır. Günün ilk öğününde sağlıklı besin değerleri içeren bu besin güne zinde devam edebilmek için birebirdir.

Yoğurt kolesterol dengeleyici ve yağ yakıcı bir besin olduğundan öğle saatlerinde dahi acıkıldığında atıştırmalık olarak birkaç kaşık yenmesi önerilir.

Sık ve sağlıklı bir şekilde yoğurt tüketimi biyolojik dengeyi koruyacak fiziksel olarak da ciltte bir gençleşme hissettirecektir.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.