THY- Euroleague
0553 313 94 23

Yoğurt maskesi ile cildinizi arındırın

Yoğurt maskesi ile sizde cildinizi arındırın. Peki, yoğurt maskesi nasıl yapılır? Yoğurtlu peeling yapmak için hangi malzemeleri kullanmak gerekir?

17 Ekim 2018 Çarşamba 20:21
Yoğurt maskesi ile cildinizi arındırın

Peeling sayesinde cildini yaz mevsiminin olumsuz etkilerinden arındırabilir, kremleri cildinize daha kolay uygulayabilirsiniz. Peeling’i haftada 1 ya da 2 kez yapmanız yeterli. Ilık bir duş sonrası peeling yapmak ise gözenekler açılacağı için daha etkili. Peeling malzemesini fırça yardımıyla, göz ve ağız çevresini boş bırakacak şekilde uygulamalı ve yaklaşık 5 dakika bekledikten sonra da ılık suyla güzelce durulanması gerekiyor. Peki, yoğurt maskesi nasıl yapılır?

- Yoğurt, cilt bakımında yaygın olarak kullanılan bir çözümdür. Ciltteki kiri ve ölü deri hücreleri arındırır. Aynı zamanda cildi besler ve güçlendirir.

-2 çay kaşığı yoğurt ile 1 çay kaşığı bal karıştırılır. Pürüzsüz bir kıvama gelen karışım cilde uygulanır. Yaklaşık 15 dakika kadar ciltte bekletilir. Daha sonra cilt soğuk su ile durulanır.

-Uygulama her gün düzenli olarak yapılabilir.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 20:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'den Suudi Arabistan'ı zora sokacak teklif
    1. ABD'den Suudi Arabistan'ı zora sokacak..
    2. Bakan Albayrak: Yeni bir hikaye..
    3. Kendi işini kurdu! Yılda 10 bin üretip..
    4. Rusya'dan 'Cemal Kaşıkçı' açıklaması:..
    5. Ankara'yı birbirine katan şahıs..
    6. Moldova lideri Dodon’dan Erdoğan’a..
    7. İBB'den açıkladı: 2019'a kadar kapalı..
    8. Yoğurt maskesi ile cildinizi arındırın
    9. Emeklilere müjde! Faizsiz avans..
    10. Gömlek ütülemek sandığınız kadar zor..
    11. İngiltere'de kırmızı alarm! Yollar..
    12. Ayakkabı kokusundan kurtulmak için...
    13. Çankırı'da polis ekiplerince ele..
    14. THY'den Yeni Havalimanı için promosyon..
    15. Sıkışan fermuarı açmak için bu yöntemi..
    16. İstanbul ve Kocaeli yerin altından da..
    17. İngiltere'de bomba korkusu
    18. Galatasaray Süper Kupa'da fark yedi!..
    19. Niğde'de karnına saplanan demir..
    20. Gözde ışık çakmalarına dikkat!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman

    Günün Karikatürü

    17 Ekim 2018
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    Muharrem İnce: Eren Erdem Alevi dedesi istedi ama...
    Muharrem İnce: Eren Erdem Alevi dedesi istedi ama...