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Kadın - Aile Yoğurt kürü ile günde yarım kilo verin: Böylesi yağ bırakmıyor! tedirgin bekleyiş son buluyor
Kadın - Aile

Yoğurt kürü ile günde yarım kilo verin: Böylesi yağ bırakmıyor! tedirgin bekleyiş son buluyor

Yeniakit Publisher
2023-09-18 22:45:00 - 2023-09-18 22:50:57
Yoğurt kürü ile günde yarım kilo verin: Böylesi yağ bırakmıyor! tedirgin bekleyiş son buluyor

Daha zayıf görünmek için göbek yağlarından nasıl kurtulacağız diye düşünenlere müthiş karışım tarifleri veriyoruz!

Yoğurt Kürü İle Günde Yarım Kilo Verin Tarifi İçin Malzemeler

1 Çay kaşığı toz tarçın
1 Çay kaşığı toz zencefil
1 Çay kaşığı zerdeçal
4,5 yemek kaşığı yoğurt
1 çay kaşığı zeytinyağı

Yoğurt Kürü İle Günde Yarım Kilo Verin Tarifi Nasıl Yapılır?

Tüm malzemeyi akşam yemeğinden önce hazırlayın,aç karnına yiyin bol su için. Göbek yağ ve ödem artıcı kür ile yaza fit girin. Yoğurt kürünün en belirgin faydaları şunlardır: 1)ödem söktürücüdür 2) karın şişkinliğini giderir 3) göbek ve basendeki yağları giderir 4) genel vücuttan kilo vermeyi sağlar 5) tatlı isteğini keser 6) kısa sürede kilo verdirip motivasyonu güçlendirir 7) bağışıklık sistemini güçlendirir 8) metabolizmayı hızlandırıp zayıflamayı kolaylaştırır.

Tüm malzemeyi karıştırıp, haftada 2 gün 3 gün ara verip, uygulayın.
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