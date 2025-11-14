  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Avrupalı ırkçılığı yine akladı: “Türklerle savaş” pankartını görmezden gelen UEFA, Fenerbahçe’ye ağır ceza yağdırdı

Transfer korkusu CHP’ye kanun teklifi hazırlattı: Partisinden istifa edenin belediye başkanlığı düşsün!

Skandal karikatürün hesabı soruluyor! Lemancılar mahkemede kıvırdı

Türkiye'den Gazze'ye 102 bin 590 ton insani yardım

Fatih’teki “midye felaketi”nde yeni gelişme

Tarım ve Orman Bakanlığından düşen uçakla ilgili açıklama: Girdiği buluttan çıkamadı

Selvi: Cumhurbaşkanı Erdoğan da İmralı ziyaretine yeşil ışık yaktı!

Tüketici hakem heyetlerinde yeni dönem: Artık çok daha hızlı

Gürsel Tekin’den il başkanlığı açıklaması: Mühür kimdeyse Süleyman odur

Yılmaz Özdil, CHP'lileri fena şamarladı
Yerel Yoğun kar kazayı getirdi: Sivas'ta 2 tır ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1 ölü, 5 yaralı
Yerel

Yoğun kar kazayı getirdi: Sivas'ta 2 tır ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1 ölü, 5 yaralı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yoğun kar kazayı getirdi: Sivas'ta 2 tır ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1 ölü, 5 yaralı

Sivas'ta akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ve tipi, Sivas-Malatya kara yolu üzerinde zincirleme trafik kazasına yol açtı. Önce makaslama yapan bir tıra yardım eden başka bir tırın yol kenarında durduğu sırada, bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu kaza meydana geldi. Feci kazada otomobilde bulunan Türkan Çiftçi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı.

Sivas'ta gün boyu süren ve akşam saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı ve tipi, Sivas-Malatya kara yolu Gürün yol ayrımında peş peşe kazalara neden oldu.

TIRA YARDIM EDERKEN İKİNCİ KAZA MEYDANA GELDİ

Kaza, ilk olarak M.Ç. yönetimindeki 34 FFM 260 plakalı tırın, kar ve buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek makaslama yapmasıyla başladı. Kazayı gören T.K. idaresindeki 34 FCP 129 plakalı tırın sürücüsü, yardım etmek amacıyla aracını yol kenarında durdurdu.

Ancak bu sırada, Kangal istikametinden Sivas istikametine seyir halinde olan E.Y. yönetimindeki 34 EYP 27 plakalı otomobil, yol kenarında duran 34 FCP 129 plakalı tıra arkadan çarptı.

1 ÖLÜ, 5 YARALI

Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan Türkan Çiftçi olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı otomobilde bulunan F.D.Ç. ağır olmak üzere, sürücü E.Y., A.Y., A.F.Ç. ve H.Ç. de yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri hızla sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. F.D.Ç.'nin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Ekipler, kaza ile ilgili detaylı inceleme başlattı.

 

Malatya’da zincirleme trafik kazası: 2 ölü
Malatya’da zincirleme trafik kazası: 2 ölü

Yerel

Malatya’da zincirleme trafik kazası: 2 ölü

Siirt’te patpat kazası
Siirt’te patpat kazası

Yerel

Siirt’te patpat kazası

Zincirleme kazada 3 yaralı
Zincirleme kazada 3 yaralı

Yerel

Zincirleme kazada 3 yaralı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya oyunbozanlık yaptı! Türkiye durdurdu
Ekonomi

Rusya oyunbozanlık yaptı! Türkiye durdurdu

Türkiye ile Rusya arasındaki feribot seferleri Moskovalı yetkililerin oyunbozan tavrı nedeniyle askıya alındı. Türk gemisini Soçi'ye almayan..
Türkiye yeni güne dev operasyonla uyandı
Gündem

Türkiye yeni güne dev operasyonla uyandı

Türkiye yeni güne dev operasyonla uyandı. Ayrıntıları terör örgütlerinin ve mafyanın korkulu rüyası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu...
Burak Özçivit’ten Büyük Sürpriz: Kuruluş Osman’dan Ayrılığın Perde Arkası?
Gündem

Burak Özçivit’ten Büyük Sürpriz: Kuruluş Osman’dan Ayrılığın Perde Arkası?

Kuruluş Osman dizisinden sezon sonunda ayrılan Burak Özçivit’in vedası, uzun süre gündemdeki yerini korumuştu. O dönem ünlü oyuncunun, talep..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23