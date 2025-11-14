Yoğun kar kazayı getirdi: Sivas'ta 2 tır ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1 ölü, 5 yaralı

Sivas'ta gün boyu süren ve akşam saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı ve tipi, Sivas-Malatya kara yolu Gürün yol ayrımında peş peşe kazalara neden oldu.

TIRA YARDIM EDERKEN İKİNCİ KAZA MEYDANA GELDİ

Kaza, ilk olarak M.Ç. yönetimindeki 34 FFM 260 plakalı tırın, kar ve buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek makaslama yapmasıyla başladı. Kazayı gören T.K. idaresindeki 34 FCP 129 plakalı tırın sürücüsü, yardım etmek amacıyla aracını yol kenarında durdurdu.

Ancak bu sırada, Kangal istikametinden Sivas istikametine seyir halinde olan E.Y. yönetimindeki 34 EYP 27 plakalı otomobil, yol kenarında duran 34 FCP 129 plakalı tıra arkadan çarptı.

1 ÖLÜ, 5 YARALI

Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan Türkan Çiftçi olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı otomobilde bulunan F.D.Ç. ağır olmak üzere, sürücü E.Y., A.Y., A.F.Ç. ve H.Ç. de yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri hızla sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. F.D.Ç.'nin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Ekipler, kaza ile ilgili detaylı inceleme başlattı.