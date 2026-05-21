Ekonomi
Bayramda yollar ve toplu taşıma tamamen ücretsiz oldu! Milyonlarca vatandaşın beklediği müjdeli haber geldi

Bayramda yollar ve toplu taşıma tamamen ücretsiz oldu! Milyonlarca vatandaşın beklediği müjdeli haber geldi

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Kurban Bayramı tatili öncesi ulaştırma müjdesi Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğundaki otoyollar ile köprü geçişleri vatandaşlara tamamen ücretsiz hizmet verecek.

Vatandaşlar, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücretsiz yararlanacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre, bayram tatili dolayısıyla KGM'nin sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ücretsiz hizmet verecek.

Bu köprü ve otoyollar, 26 Mayıs Salı saat 00.00'dan 30 Mayıs Cumartesi gün sonuna kadar ücretsiz olacak.

 

- Şehir içi toplu taşıma hizmetleri bayramda ücretsiz

Vatandaşlar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de 27 Mayıs Çarşamba günü saat 00.00'dan 30 Mayıs Cumartesi gün sonuna kadar ücretsiz yararlanacak.

Öte yandan, yap-işlet-devret projeleri, ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuldu.

