Yobaza inat, laik laik spor yapacaksın! Kinlerini tutamıyorlar işte, bir şekilde kusuyorlar

Kadın milli voleybol takımının şampiyonluğu üzerinden dindarları hedef alan CHP'li profesör Bengi Başer’e bir tepki de Hikmet Genç’ten geldi. Akşam gazetesindeki yazısında, “Kadın voleybol takımımızın dünya şampiyonu olmasıyla cumhuriyetin temel değerleri arasında ne gibi bir irtibat olabilir?!.. Olamaz tabii ama kinlerini tutamıyorlar işte, bir şekilde kusuyorlar” ifadelerini kullanan Genç, özetle şunları kaydetti:

“Öncelikle tebrik edelim. A Milli Kadın Voleybol Takımımız Milletler Ligi'nde şampiyon oldu. Başarılarının devamını diliyoruz.

Gelelim o karikatüre.

Ay yıldızlı formayı giymiş voleybolcu kızımız, yan yana dizilmiş çarşaflı kadınların üzerinden sıçrayıp smaç'ı yapıştırıyor.

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Kime?.. Sakallı cübbeli sarıklı ve de özellikle çirkin çizilmiş bir adamın üstüne...

Smaç'la dövülen amca korku ve panik halinde.

Bu iğrenç sefil karikatürü alıntılayıp şöyle demiş CHP'li prof;

"Kadın isterse yapar ve bu ülkenin Cumhuriyet kadını bu ülkenin başını her daim dik tutar! Yobaza inat!.."

Paylaşımda, 'ayrımcılık', 'faşizm', 'İslam düşmanlığı', 'kin ve nefret..,' ve dahi var her türlü melanet...

Kadın voleybol takımımızın dünya şampiyonu olmasıyla cumhuriyetin temel değerleri arasında ne gibi bir irtibat olabilir?!..

Olamaz tabii ama kinlerini tutamıyorlar işte, bir şekilde kusuyorlar.

Başörtülü bir kadın sporcu dünya şampiyonu olunca (-ki var..) o zaman n'oluyor?..

4 kez Avrupa, 1 kez dünya Şampiyonu olan başörtülü Kübra Dağlı var mesela.

Başörtülü bir sporcu olduğu için şampiyonlukların hiçbir kıymeti yok, değil mi?!..

Öyle ya, yapacaksan laik laik spor yapacaksın!.. Bi'de yobaza karşı yapacaksın!..

Ama Mustafa Kemal, "Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlâklısını severim." diyor. "Şortlusunu?!" demiyor... (…)”