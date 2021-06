YKS'ye rekor başvuru!

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) bu yıl 2.6 milyondan fazla kişi başvurdu ve bugüne kadarki en yüksek başvuru sayısına ulaşıldı. Başvuruların 1.6 milyonunun ilk defa sınava girecek yeni mezun öğrencilerden oluştu. Geri kalan 1 milyonu ise sınavda yeniden kendini denemek istiyor. Geçen yıl sınavın ve yerleştirmelerin pandemi atmosferinde yapılmasının bu yılki sınava başvuru sayısını artırdığı tahmin ediliyor.

Uzmanlar, öğrenciler için en büyük tehliken kaygı olduğunu vurgularken, stresi azaltmak için şu önerilerde bulunuyor:

“Sınava, en iyi olduğun konudan başla. Böylece kendini daha iyi hissedersin. Zamanı doğru kullanmaya dikkat et! Takılıp kaldığın bir soru olursa üzerine büyükçe bir işaret koy, daha sonra o soruya geri dön. Böylece zaman kaybını engelleyebilirsin. Bilmediğin soruya hatta emin olmadığın soruya yanıt verme. Her yanlışın doğrularından götüreceğini unutma. Paragraf sorularında önce soruyu, daha sonra paragrafı oku. Böylece paragrafı okurken sorunun yanıtını içinde arayabilir, soruyu daha kolay çözebilirsin. Küçük molalar vererek rahatla. Testler arasındaki geçişler bunun için fırsat olabilir. Bu aralarda; oturuş şeklini düzelt, ufak esneme hareketleri yap, derin nefes alarak nefes alma düzenini güncelle. Bunlar seni rahatlatacaktır. Sınavda maske takacağın için nefesin önemi daha da artacaktır. Nefes alışverişini ara ara kontrol etmende yarar var. Düşük ihtimal de olsa kaydırma riskin olduğunu unutma. Yanıt anahtarını işaretlerken kitapçıktaki soru ile aynı mı, kontrol et. Sınav öncesinde ve sınav sırasında duyacağın kaygı dozajında olursa sınava odaklanmana katkı sağlar, seni motive eder. Yine de sen pozitif olmayan ve kaygını artıran insanlardan bu süreçte uzak dur. Bu sınav, ne ilk ne de son olacak. Dünyanın sonu da değil. Sınavın sonucu ne olursa olsun seni seven insanlar yine sevecekler.”