İran 2 tecavüzcüyü idam etti

Mazenderan Eyaleti Adalet Teşkilatı Başkanı Abbas Puryani, 2022 yılında Simorg ilçesinde meydana gelen tecavüz olayının mağdurunun şikayeti üzerine iki sanık hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Puryani, soruşturmanın ardından sanıkların Mazenderan Eyaleti 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tecavüz suçundan idam cezasına çarptırıldığını, verilen hükmün Yargıtay tarafından da onanarak kesinleştiğini ifade etti.

TOPLUMU KORUYACAĞIZ

Puryani, yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından iki sanığın bu sabah Gaimşehr Cezaevi’nde idam edildiğini aktardı.

Yargı makamlarının kamu güvenliğini tehdit eden ağır suçlara karşı tutumuna değinen Puryani, "Yargı makamları, toplumun güvenliği ve kamu huzurunu tehdit eden şiddet içerikli suçlara karşı, kanunlar çerçevesinde kararlı bir şekilde mücadele edecektir" ifadelerini kullandı.