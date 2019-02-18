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YKS ödemeleri hangi banka | YKS ÖSYM hangi bankalara para yatırılıyor 2019

ÖSYM hangi bankalara para yatırılıyor 2019? YKS son başvuru tarihi. Üniversiteye giriş sınavı olan YKS’Ye ilişkin ÖSYM son dakika açıklama yaptı. Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci ÖSYM 2019 YKS başvurularının ne zaman yapılacağını araştırıyor. YKS başvuru işlemleri 6 Mart 2019 saat 23:59'da sona erecek. YKS başvuru ücreti ise her oturum için 50,00 TL. Peki YKS başvurusu nasıl yapılacak? İşte ÖSYM 2019 YKS sınav son dakika haberleri…

18 Şubat 2019 Pazartesi 10:07
YKS ödemeleri hangi banka | YKS ÖSYM hangi bankalara para yatırılıyor 2019

Üniversiteye giriş sınavı olan YKS’Ye ilişkin ÖSYM son dakika açıklama yaptı. Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci ÖSYM 2019 YKS başvurularının ne zaman yapılacağını araştırıyor. YKS başvuru işlemleri 6 Mart 2019 saat 23:59'da sona erecek. YKS başvuru ücreti ise her oturum için 50,00 TL. Peki YKS başvurusu nasıl yapılacak? İşte ÖSYM 2019 YKS sınav son dakika haberleri…

YKS başvuru ücretleri hangi bankalara yatırılacak? YKS başvurusu nasıl yapılır? Sorusunun cevabına ilişkin haberimize gelelim. Ödeme Yerleri: Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

YKS son başvuru tarihi. 2018- 2019 ÖSYM takvimine göre, ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında olanlar veya bir ortaöğretim kurumundan mezun olanları ilgilendiren YKS’nin ilk oturumu olan TYT, 15 Haziran 2019’da, AYT 16 Haziran 2019, YDT ise 16 Haziran 2019 tarihinde uygulanacak.

YKS başvuruları nereden ve nasıl yapılacak?

YKS başvuruları ise 12 Şubat- 6 Mart tarihleri arasında alınacak. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, bireysel olarak internet aracılığıyla https://ais.osym.gov.tr adresinden başvuru yapabilecekler. Başvuru sayfasının bugün gün içerisinde aktifleşmesi bekleniyor. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya tanımlanmış başvuru merkezlerinin birinden yapacaklar.

 

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 10:07
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