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YKS için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle İstanbul'da sahiller yoğunlaştı

Yeniakit Publisher
2020-06-28 19:34:14 -
YKS için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle İstanbul'da sahiller yoğunlaştı

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanlığınca Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Türkiye genelinde 09.30-18.30 saatleri arasında uygulanan kısıtlamanın tamamlanmasıyla İstanbul'da vatandaşlar sahillere akın etti.

Zeytinburnu sahilinde piknik yapan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Kısıtlamanın kalkmasıyla kentte trafik yoğunluğu da arttı.

Beyoğlu ilçesinde ise sakinlik olduğu gözlendi.

Öte yandan, kısıtlamaya rağmen Arnavutköy'de bazı vatandaşların gün içinde piknik alanlarında zaman geçirdiği görüldü.

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