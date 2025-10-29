YKS değişiyor mu? YKS soruları nasıl olacak?

Üniversiteye giden yolun en zorlu durağı olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), yeniden şekilleniyor. Eğitimde dönüşüm rüzgarı bu kez sınav sistemini etkileyecek gibi... Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yapay zeka destekli açık uçlu soru açıklaması, milyonlarca öğrencinin “YKS değişiyor mu?” sorusunu sormasına yol açtı.

YKS sistemi değişiyor mu?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in son açıklamaları, sınav sisteminde köklü bir dönüşümün işareti olarak değerlendiriliyor. Bakan Tekin, “TÜBİTAK’la birlikte yapay zeka destekli açık uçlu soruların değerlendirilmesine yönelik bir proje geliştiriyoruz” ifadeleriyle süreci anlattı. Bu proje, öğrencilerin sadece ezber gücüyle değil, analitik düşünme ve problem çözme becerileriyle değerlendirileceği yeni bir dönemin habercisi olarak görülüyor.

Yapay zeka destekli sınav dönemi

Projenin hedefi, öğrencilerin yalnızca bilgiyi tekrarlamasını değil, onu yorumlama ve uygulama yeteneğini ölçmek. Yapay zeka desteğiyle oluşturulacak açık uçlu sorular, değerlendirme sürecinde insan hatasını en aza indirmeyi ve nesnelliği artırmayı amaçlıyor. Bu da gelecekte YKS’de dijital dönüşümün kapısını aralayabilir.

YKS’de açık uçlu sorular olacak mı?

Bakan Tekin’in açıklamaları doğrudan YKS’yi işaret etmese de eğitimdeki yeniliklerin üniversite sınav sistemine yansıyacağı tahmin ediliyor. Şu anki uygulamalara göre YKS hala çoktan seçmeli formatta yapılacak, ancak MEB’in yapay zeka altyapısını oluşturması, ilerleyen yıllarda YKS’de açık uçlu soruların da kısmen dahil edilebileceği anlamına geliyor.

YKS sisteminde şimdilik resmi bir değişiklik bulunmuyor. Ancak bakanlık, lise düzeyinde başlattığı açık uçlu soru uygulamalarıyla sürecin temellerini atıyor. Bu da YKS’nin gelecekte daha interaktif, dijital ve analitik bir yapıya kavuşabileceği yorumlarını güçlendiriyor.