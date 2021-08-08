YKS baraj puanı araştırılan konular arasında yerini aldı. Koronavirüsün 2020 yılında eğitime olan etkisini azaltmak amacıyla ÖSYM tarafından Üniversite sınavı baraj puanı 170 olarak aşağıya çekilmişti. Peki, YKS barajı puanı düşer mi? İşte merak edilen haberin devamı…

YKS barajı puanı düşer mi?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir. Yani TYT baraj puanı 150'dir.

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.