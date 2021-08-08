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Eğitim YKS barajı puanı düşer mi?
Eğitim

YKS barajı puanı düşer mi?

YKS sınavı bu yıl 26 Haziran’da yapılmıştı. Sınavlarının açıklanması ve tercihlerin açılmasıyla birlikte öğrenciler YKS baraj puanının kaç olduğunu araştırmaya başladı. Puanı istedikleri gibi olmayan öğrenciler, YKS puanın düşüp düşmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, YKS barajı puanı düşer mi?

Yeniakit Publisher
2021-08-08 00:21:00 -
YKS barajı puanı düşer mi?

YKS baraj puanı araştırılan konular arasında yerini aldı. Koronavirüsün 2020 yılında eğitime olan etkisini azaltmak amacıyla ÖSYM tarafından Üniversite sınavı baraj puanı 170 olarak aşağıya çekilmişti. Peki, YKS barajı puanı düşer mi? İşte merak edilen haberin devamı…

YKS barajı puanı düşer mi?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir. Yani TYT baraj puanı 150'dir.

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

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