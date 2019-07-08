YKS 2019 sınav sonuçları açıklandı mı? ÖSYM YKS sonuçları

YKS 2019 sınav sonuçları binlerce üniversite adayı tarafından merak ediliyor. ÖSYM YKS sınav sonuçlarını açıkladı mı son dakika? sorgulamaları yapılıyor. Haziran ayında yapılan YKS sınavının sonuçları adaylar tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. ÖSYM'nin takvimine göre YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Adaylar sınav sonuçlarını nasıl öğrenebilir? İşte YKS 2019 hakkında merak edilen ayrıntılar...

YKS 2019 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS 2019 sonuçları için henü bir açıklama yapılmadı. Öğrenciler sınav sonuçlarını merak ediyorlar. ÖSYM'nin takvimine göre YKS sınav sonuçları 18 Temmuz'da açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

Adaylar YKS sonuçlarını nasıl öğrenecek?

ÖSYM'nin takvimine göre, YKS sınav sonuçları 18 Temmuz 2019 Perşembe günü erişime açılacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmünde olacak. Ayrıca YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayınlandı ancak bu yayınlanan kılavuz ön bilgilendirme amacı taşıyor.

YKS tercihleri 2019 ne zaman?

YKS tercihleri 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında alınacak. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmünde olacak. Ayrıca YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayınlandı ancak bu yayınlanan kılavuz ön bilgilendirme amacı taşıyor.