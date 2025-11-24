İstanbul'da Arnavutköy'de bir çiğköfteciye oturan iki kişi farklı yiyecek ve içecek siparişleri verdi. Siparişlerin tamamını tüketen şahıslar, işletme sahibinin eşine kapıda oturmak istediklerini söyleyerek dışarı çıktı. Dışarı çıkan şahıslar sonrasında soda sipariş etti. Siparişi getirmek için içeriye giren işletmecinin arkasını dönmesini fırsat bilen şahıslar hızla olay yerinden uzaklaştı.

İşletme sahibi Çiğdem Keskin, yaşanan olayı şöyle anlattı: "Aşağı indiğimde genç müşterilerimiz buradaydı. Eşim ilgilenmişti, tatlısı, içeceği her şeyi yemişlerdi. Eşim işi olduğu için gitti, ben kaldım. Benden çay ve soda istediler, onları da verdim. Başka arkadaşlarının geleceğini söylediler, ‘abla onlar geldiğinde dürüm yap' dediler. Dışarıda masamız var, orada yediler, içtiler. En son soda istediler. Ben içeri girip sodayı açıp çıktığımda kimse yoktu. Her şeylerini yiyip içip kaçtılar."