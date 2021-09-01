YİÜ akademik personel alıyor
Yüksek İhtisas Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 7100 sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca “Öğretim Elemanı” alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Profesör ve Doçent kadrosuna müracaat edecek adayların Üniversitemiz Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına müracaat edecek adayların ise ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca ilgili Fakülte Dekanlıklarına, Yüksekokul Müdürlüklerine ve Enstitü Müdürlüklerine, şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.
Adaylar müracaatlarını 14.09.2021 tarihine kadar yapabilirler.
Adres: Rektörlük – Tıp Fakültesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi – Lisansüstü Eğitim Enstitüsü: Oğuzlar Mahallesi 1375 Sokak No: 8 Balgat / ANKARA
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Meslek Yüksekokulu: Karakaya Mah. Bağlum Bulvarı No:1 Keçiören / ANKARA
Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım ilanı için;
Ön Değerlendirme Tarihi : 16.09.2021
Sınav Tarihi : 20.09.2021
Sonuç Açıklama Tarihi : 22.09.2021
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