'Yırtınsalar da o seçim yapılacak!'

Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok şer çocuklarını çıldırtacak bir yazı kaleme aldı. Her fırsatta siyasetçisinden medyasına sivil toplum örgütüne kadar gördüğü en ufak çatlaktan zehirini akıtmaya çalışan karaktersiz kitle ile ilgili Altınok 'Dertleri seçime kadar sokakta kargaşa yaratma potansiyeli taşıyan ne kadar hassas nokta varsa kaşımak.' dedi. Altınok yazısında bahsi geçen hain kitlenin korkaklığına dikkat çekerek 'Bakmayın "Erken seçim isteriz" diye bağırmalarına... 2023'te yapılacak seçimlerden ödleri kopuyor.' ifadelerine yer verdi. İşte o yazı:

Muharrem ayının ilk günü Ankara ve İstanbul'da cemevlerine organize taciz saldırıları düzenlendi.

İktidarın tepkisi sert oldu.

Saldırgan anında yakalandı. Soruşturma büyük bir özenle yürütülüyor. Gelişmeler de kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşılıyor.

Gariptir, buram buram provokasyon kokan bu saldırıyı ilk andan itibaren Sünni- Alevi çatışması şeklinde etiketlemeye çalışan muhalefet ve ilişik medyası, saldırgana karşı ilgisiz.

Tetikçinin bağlantılarını merak etmedikleri gibi, işin üstüne giden İçişleri Bakanı'nın konuya ilgisinin sebebini sorguluyorlar.

Önceki gün de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Mamak'taki Hüseyin Gazi Cemevi'nde muharrem ayının 10. günü dolayısıyla düzenlenen iftar programında Alevi dedeleri ve Bektaşi babalarıyla buluşup orucunu açtı.

Alevilerin haklarını savunuyormuş gibi görünen aynı cephe, organizasyon duyulur duyulmaz "Dedeler gelmez" diye mezhepçiliğe sarılmıştı...

Cemevinin dedesi Hüseyin Öz, "Cemevlerine yapılan saldırılardan ötürü Cumhurbaşkanı'nın bizim yanımızda olduğunu hissetmek, desteklediğini görmek bizi güçlendiriyor" derken de onlar hâlâ bu diyaloğa kulp takmakla meşguldüler.

Erdoğan'ın ziyareti sırasında Hz. Ali'nin ve Atatürk'ün portrelerinin duvardan indirildiği yalanını dolaşıma soktular.

Cevap anında fotoğraflı olarak geldi. Tabii ki böyle bir şey yoktu.

Adıyla sanıyla bu yalanı yayanlar, haber yapanlar, deşifre olan kimliklerini gizlemek için bir özür bile dileyemediler.

Dün de Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a 6 Ağustos 2022'de evinin önünde yapılan saldırıyla ilgili önemli bir gelişme ajansa düştü.

Sarıtaş'a saldıranlar iki kişiydi. Ancak olayı araştırmak için kurulan özel ekip, kısa sürede soruşturmayı derinleştirmiş ve 9 kişiyi gözaltına almıştı.

Bizim hem foncu hem araştırmacı gazeteciler yine oralı değillerdi tabii...

Evet, eğer kötü niyetli değilsek, Alevi-Sünni kartıyla demokrasimize rest çekildiğini görmemek için aptal olmamız lazım.

Niye bu tanıdık, ucuz yönteme tenezzül ettikleri de malum...

Hayır, oy için değil. Zaten Alevi oyların cepte olduğuna, bu kesimin iradesinin refleksten ibaret olduğuna eminler.

Dertleri seçime kadar sokakta kargaşa yaratma potansiyeli taşıyan ne kadar hassas nokta varsa kaşımak.

Göçmen-yerli, Türk-Kürt, laik-dindar derken muharrem ayı münasebetiyle de Aleviler işte...

Bakmayın "Erken seçim isteriz" diye bağırmalarına... 2023'te yapılacak seçimlerden ödleri kopuyor.

Çünkü düzmece anketlerle, uyduruk kulislerle gaza getirdikleri muhalif seçmene, 6'lı masanın olası bir hezimetini izah edemeyeceklerini biliyorlar...

Bu yüzden de demokratik bir şekilde ilerleyen seçim sürecini akamete uğratacak, sandığa gölge düşürecek her potansiyeli titizlikle deniyorlar.

Neyse ki geçti o günler...

Karşılarında organize bir devlet aygıtı ve özgüvenli, cesur adımlarıyla her bombayı ellerinde patlatan bir Cumhurbaşkanı var.