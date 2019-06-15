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‘Yıpranma hakkı’nda kapsam genişletildi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yıpranma payına açıklık getirmek için bir genelge yayınladı.

15 Haziran 2019 Cumartesi 11:25
‘Yıpranma hakkı’nda kapsam genişletildi

Kamuoyunda “yıpranma hakkı” olarak ifade edilen fiili hizmet süresi zammına ilişkin önemli bir adım daha atıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yıpranma payına açıklık getirmek için bir genelge yayınladı. Buna göre, artık röntgen teknisyenleri, ağız-diş radyoloji uzmanları, infaz ve koruma baş memuru, ceza infaz kurumu müdürü, ihtiyat pilotları da yıpranma hakkından yararlanacak. Kurşun-arsenikte, cam fabrika ve atölyelerinde, cıva üretiminde, madenlerde, çimento ve kok fabrikalarıyla termik santrallerde çalışanlar başta olmak üzere yararlanan meslek sayısı 45’e çıktı.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 11:25
  1. yıpranma hakkı
  2. fiili hizmet süresi
  3. fiili hizmet süresi zammı
  4. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
  5. röntgen teknisyenleri
  6. ağız-diş radyoloji uzmanları
  7. infaz ve koruma baş memuru
  8. ceza infaz kurumu müdürü
  9. ihtiyat pilotları
  10. termik santraller

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