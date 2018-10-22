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Yine Tarık Çamdal yine kriz! 'Bütün paramı ödeyin devre arası başka takıma...'

Galatasaray'da Tarık Çamdal krizi büyümeye devam ediyor. Genç oyuncunun sezon sonuna kadar takımda kalma kararı aldığı ortaya çıktı.

22 Ekim 2018 Pazartesi 14:58
Yine Tarık Çamdal yine kriz! 'Bütün paramı ödeyin devre arası başka takıma...'

İki senedir Galatasaray'da kadro dışı kalan ancak bir türlü başka takımlara gitmeye yanaşmayan Tarık Çamdal, yönetimle yaptığı görüşmede yine tercihini kalmaktan yana kullandı.

''BÜTÜN PARAMI VERİN...''

Yapılan görüşmede ayrılmayı düşünmediğini ve sözleşmesinin bitiş tarihi olan hazirana kadar kalmak istediğini söyleyen Tarık, ancak bütün alacaklarının kendisine ödenmesi durumunda ocakta başka bir takıma gideceğini iletti. (Skor)

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 14:58
  1. Galatasaray
  2. Tarık Çamdal
  3. Süper Lig

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