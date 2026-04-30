Gündem
Sumud Filosunda Diyarbakırlı aktivist kayıp!

Soykırımcı İsrail'in Gazze’de uyguladığı soykırıma dikkat çekmek ve ablukayı kırmak için İtalya'dan yola çıkan ve İsrail'in uluslararası sularda saldırdığı Sumud Filosunda ulaşılamayan isimlerden biri de Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı Ramazan Tekdemir. Memur-Sen'e bağlı Eğitim Bir Sen duruma tepki gösterdi.

Diyarbakır’da Memur-Sen, Gazze’ye insani yardım taşıyan Global Sumud Filosu’na yönelik müdahaleyi sert sözlerle eleştirdi. Açıklamada olayın uluslararası hukuka aykırı olduğu belirtilerek, “Bu bir insanlık suçudur” ifadeleri kullanıldı.

Diyarbakır’da Memur-Sen Şubesi, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Global Sumud Filosu’na yönelik müdahaleye ilişkin basın açıklaması yaptı. Açıklamada, müdahalenin uluslararası hukuku ihlal ettiği vurgulanarak sert tepki gösterildi.

Memur-Sen Diyarbakır Şube Genel Sekreteri Recep Güneş tarafından okunan açıklamada, filoya yapılan müdahalenin kabul edilemez olduğu ifade edildi. Güneş, şube başkanı Ramazan Tekdemir’in de filoda bulunduğunu belirterek, kendilerinden uzun süredir haber alınamadığını söyledi.

10 SAATTİR HABER ALINAMIYOR

Güneş, “Global Sumud Filosu’nun Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için çıktığı yolculuk, uluslararası hukuka aykırı bir müdahaleyle kesintiye uğramıştır. Uluslararası sularda gerçekleşen bu müdahale sonrası aralarında şube başkanımızın da bulunduğu 10 kişiyle iletişim tamamen kesilmiştir” dedi.

 “10 saattir haber alınamıyor” ifadelerine yer verilen açıklamada, durumun endişe verici olduğu vurgulandı. Güneş, “Aradan geçen saatlere rağmen hiçbir bilgiye ulaşılamaması, yalnızca bizleri değil insanlık onuruna sahip çıkan herkesi derinden etkilemektedir” diye konuştu.

Açıklamada müdahalenin sivil ve insani bir girişime yönelik olduğu belirtilerek, “Bu bir kriz değil, açık bir zorbalıktır. Bu bir güvenlik önlemi değil, insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur” ifadeleri kullanıldı.

Memur-Sen, uluslararası kuruluşlara ve insan hakları örgütlerine çağrıda bulunarak olayın derhal aydınlatılmasını ve filoda bulunan sivillerin durumunun netleştirilmesini istedi.

Açıklama, “Gazze halkının yanında olmaya devam edeceğiz” mesajıyla sona ererken, Memur-Sen yetkilileri sürecin yakından takip edileceğini belirtti.

Türkiye ve İspanya'dan Sumud Filosu müdahalesine ortak tepki: Uluslararası hukuk ihlal edildi
Terörist baskın sonrası Sumud Filosu'ndan açıklama geldi!
Sumud Filosu'na saldırı! AK Partili Ömer Çelik: Bu barbarlığı lanetliyoruz
Numan Kurtulmuş’tan İsrail’e Sumud Filosu tepkisi: Bu bir savaş suçudur
Siyonist İsrail Sumud Filosu'na saldırı yaptı! Alıkonulan Türk sayısı belli oldu
Siyonist kuşatmaya karşı 'Sumud' direnişi: Şafak vakti Mülk suresiyle meydan okudular!
Akşam namazından sonra başlayacak: İHH’dan siyonistlere Sumud protestosu
+90 (553) 313 94 23