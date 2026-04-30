Sumud Filosunda Diyarbakırlı aktivist kayıp!

Diyarbakır’da Memur-Sen Şubesi, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Global Sumud Filosu’na yönelik müdahaleye ilişkin basın açıklaması yaptı. Açıklamada, müdahalenin uluslararası hukuku ihlal ettiği vurgulanarak sert tepki gösterildi.

Memur-Sen Diyarbakır Şube Genel Sekreteri Recep Güneş tarafından okunan açıklamada, filoya yapılan müdahalenin kabul edilemez olduğu ifade edildi. Güneş, şube başkanı Ramazan Tekdemir’in de filoda bulunduğunu belirterek, kendilerinden uzun süredir haber alınamadığını söyledi.

10 SAATTİR HABER ALINAMIYOR

Güneş, “Global Sumud Filosu’nun Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için çıktığı yolculuk, uluslararası hukuka aykırı bir müdahaleyle kesintiye uğramıştır. Uluslararası sularda gerçekleşen bu müdahale sonrası aralarında şube başkanımızın da bulunduğu 10 kişiyle iletişim tamamen kesilmiştir” dedi.

“10 saattir haber alınamıyor” ifadelerine yer verilen açıklamada, durumun endişe verici olduğu vurgulandı. Güneş, “Aradan geçen saatlere rağmen hiçbir bilgiye ulaşılamaması, yalnızca bizleri değil insanlık onuruna sahip çıkan herkesi derinden etkilemektedir” diye konuştu.

Açıklamada müdahalenin sivil ve insani bir girişime yönelik olduğu belirtilerek, “Bu bir kriz değil, açık bir zorbalıktır. Bu bir güvenlik önlemi değil, insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur” ifadeleri kullanıldı.

Memur-Sen, uluslararası kuruluşlara ve insan hakları örgütlerine çağrıda bulunarak olayın derhal aydınlatılmasını ve filoda bulunan sivillerin durumunun netleştirilmesini istedi.

Açıklama, “Gazze halkının yanında olmaya devam edeceğiz” mesajıyla sona ererken, Memur-Sen yetkilileri sürecin yakından takip edileceğini belirtti.