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Medya Yine rezil kepaze oldu! KAAN uçtu Fatih kaçtı
Medya

Yine rezil kepaze oldu! KAAN uçtu Fatih kaçtı

Yeniakit Publisher
2024-02-21 15:56:00 - 2024-02-21 16:39:06

Küfürbaz medya tetikçisi Fatih Altaylı'nın "İnsanlara hayal satmayın" dediği Milli Muharip Uçak KAAN, ilk uçuşunu gerçekleştirirken, rezil Altaylı kayıplara karıştı.

Fatih Altaylı, Milli Muharip Uçak KAAN ilk görücüye çıkarıldığı dönemde "İnsanlara hayal satmayın" demişti.

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen milli muharip uçağı KAAN, ilk uçuşunu Ankara'da yaptı. Mürted Havalimanı'ndan kalkan Milli Muharip Uçağı, uçuş sonrası başarıyla tekrar üssüne döndü.

KAAN'ın ilk uçuşunun ardından Altaylı'nın söylediği sözler sosyal medyada gündem oldu.

Altaylı milli gururumuz KAAN ilk görücüye çıktığında, şunları söylemişti:

"Bir tane uçak karada 'tar, tar, tar' diyerek gidiyor. Daha uçmuyor, daha tekerleklerini yerden bile kesmedi. Motorla mı gidiyor tekerleklerine motor mu koymuşlar onunla mı gidiyor. İnsanlara hayal satmayın. Büyük yalanlar söylemeyin."
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