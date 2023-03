Yine rekor üstüne rekor kırdı! Alparslan'da büyük taht savaşı başlıyor... Bundan sonra!

TRT 1 ekranlarına damga vuran pazartesi günlerinin dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu, “46. bölümü ile izleyiciden büyük beğeni topladı. Dizi, Total’de 5.89 izlenme oranı AB’de 4.38 izlenme oranı izlenme payıyla ulusal çapta tüm reyting gruplarında zirvelerde yer aldı..

Dizinin 46. bölümünde; Tuğrul Bey’in ölümü izleyenleri üzüntüye boğdu. Alparslan’ın Kutalmış Bey’i kurduğu planla durdurması sosyal medyada büyük ses getirdi. ‘Süleyman tahtı Alparslan’a bırakacak mı?’ sorusu geceye damga vurdu.

Dizinin 46. bölümünde neler oldu:

Son yaşanılan olaylardan sonra Alparslan saklandı ve sessizliğe büründü. Süleyman ise her yerde Alparslan’ı aradı. Tuğrul Bey uyandığında hekime kimseye söylemeden hemen Hacip’i çağırmasını söyledi. Hacip, Tuğrul Bey’e olan biten her şeyi anlattı. Tuğrul bey, Süleyman’ı veliaht olarak atadığından pişman olduğunu söyledi ve Alparslan’ın veliaht olması için gizlice vasiyet yazdırdı. Doktor; Tuğrul Bey yeni uyanmış gibi Süleyman’a, Tuğrul Bey’in uyandığını ve onu görmek istediğini söyledi. Süleyman Amidülmülk ile birlikte hemen amcası Tuğrul Bey’in odasına gitti. Amüdülmülk bir şeylerden şüphelenerek doktora sorular sordu. Tuğrul Bey, Süleyman’a onu veliaht yaptığından pişmanlık duyduğunu ve hemen Alparslan’ı görmek istediğini söyledi. Amidülmülk yerdeki mürekkep lekesini görünce her şeyi anladı ve Hacip’i aramaya çıktı. Hacip, Tuğrul Bey’in vasiyetini iletemeden Amidülmülk onu öldürdü ve vasiyeti alıp oradan uzaklaştı. Süleyman, Tuğrul Bey’in yazdırdığı fermanı okuduktan sonra Amidülmülk fermanı elinden alıp yırttı.

Leon’un Alparslan’ı bulmak için gönderdiği birliğin dönmemesi üzerine Leon Kazvin yakınlarına Adrian ve askerlerini gönderdi. Alparslan Süleyman’la hesaplaşmak için onu saraydan kaçırttı. Gözü bağlı Süleyman korku içinde beklerken, gözündeki bağı açan Alparslan’ı görünce şoka uğradı. Süleyman Tuğrul Bey’in uyandığını Alparslan’a söylemedi. Tam tartışırlarken Süleyman’ı bayılttılar. Süleyman gözünü açtığında yatağında, her şeyin bir rüya olduğunu düşündü ancak üzerindeki şerbet lekesini görene dek.

Bu arada Tuğrul Bey öldü, Süleyman amcasının ölümüyle yıkıldı. Amidülmülk Tuğrul Bey’in ölümünün duyulmaması için odada olan herkesi tembihledi. Flora ise bütün tembihlere rağmen babasına Tuğrul Bey’in ölüm haberini gönderdi. Obaları deşifre olan Alparslanlar yer değiştirmek için toplandı. Alparslanlar tam yola koyulacakken haberci güvercin geldi; notu okuyan Alparslan amcası Tuğrul Bey’in ölüm haberini öğrendi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Öte yandan Adrian Bizans askerlerini toplayıp geldi ve Leon ile birlikte Alparslanlara karşı saldırıya geçti. Leonlar çok kayıp verdi ve geri çekildi. Tuğrul Bey’in ölüm haberini alan Kutalmış Rey’e doğru askerleriyle yola çıktı, Alparslan ise onların önünü kesmek için Merv’e doğru yola koyuldu.

Hanedan yakınlarına doğru giden Seferiyelerin önünü vahşiler kesti. Seferiyelerin Alparslanlar ile birlikte olduklarını duyan vahşiler, Seferiyelerin başlarından altın almak için öldürmeyi planladı. Alparslan kurduğu planla Kutalmış Bey’i durdurdu ve sonra Rey’e geldi. Alparslan’ı gören Süleyman şok oldu. Alparslan, Süleyman’a mühürlü fermanı ve amcasının yüzüğünü cebinden çıkartıp gösterdi. Alparslan amcası Tuğrul beyin ona bırakılan tahtı istediğini Süleyman’a söyledi.

Seferiye Hatun ve yanındakiler yaşayacak mı? Süleyman tahtı Alparslan’a bırakacak mı? Alparslan bundan sonra nasıl bir yol izleyecek?