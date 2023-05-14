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Yaşam Yine oy kabinine sığmadı!
Yaşam

Yine oy kabinine sığmadı!

Yeniakit Publisher
2023-05-14 19:33:00 -
Yine oy kabinine sığmadı!

Sunduğu eğlenceli programlarla tanınan 2 metre boyundaki komedyen Mesut Süre, bir kez daha oy kabinine sığmayınca espriyi patlattı.

İlişki Testi, Rabarba ve Meksika Açmazı gibi programlarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan radyo yayıncısı ve komedyen Mesut Süre, oy kullanmak için gittiği kabine sığmadı. Ünlü ismin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı ise herkesi güldürdü.

"Ya kabinler büyük ya da ben çekmişim"

2 metrelik boyundan dolayı daha önce de oy kabinine sığmayan Mesut Süre, bugün de kabine sığmayınca yaptığı paylaşımla güldürdü. Boyundan dolayı kabine sığmayan ünlü isim, "Geldi geldi! Bu sene ya kabinler bir tık büyük ya ben çekmişim azıcık" notunu yazdı. Süre'nin güldüren paylaşımı kısa sürede takipçilerinin yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

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