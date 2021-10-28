  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yine iş başındalar! Valilik açıklaması yok ama zam haberi var
Aktüel

Yine iş başındalar! Valilik açıklaması yok ama zam haberi var

Sol medya İstanbul'da fırıncıların talebi üzerine ekmek fiyatlarına zam yapıldığını ve zammın valilik tarafından kabul edildiğini iddia ederek mega kentte ekmek fiyatının 2 liradan 2,5 liraya yükseldiğini duyururken, İstanbul Valiliği tarafından böyle bir açıklamanın henüz yapılmadığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 17:04:00 - 2021-10-28 17:09:03
Yine iş başındalar! Valilik açıklaması yok ama zam haberi var

Sol medya ekmek zammına ortam hazırlamak için eline geleni yapıyor. Bugün birçok sol haber sitesinde İstanbul'da ekmeğe zam yapıldığı yönünde çeşitli haberler yayınlandı.

Söz konusu haberlerde fırıncıların İstanbul Valiliği ve İstanbul Ticaret Odası'na zam için başvuru yaptığı, talebin İstanbul Valiliğince kabul edildiği ve mega kentte ekmek fiyatının 2,5 lira olduğu iddia edildi.

Valilikten açıklama yok

Sol sitelerin valiliğe dayandırdığı zam haberinin gerçek olmadığı ortaya çıktı. İstanbul Valiliğinden ekmeğe zam yapıldığı şeklinde bir açıklamasının henüz olmadığı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Muz videosu çekenler gözaltında, artık Esed'in bombaları altında bulurlarsa yiyecekler!
Gündem

Muz videosu çekenler gözaltında, artık Esed'in bombaları altında bulurlarsa yiyecekler!

Sosyal medyada sokak röportajındaki söylenen sesleri kullanarak muz yiyen ve muhtaç Suriyeliler hakkında olumsuz algı oluşturan nankör 11 ya..
Mustafa Sarıgül'den bomba açıklama: Muhalefet partisi bunu açıklamazsa ifşa edeceğim!
Siyaset

Mustafa Sarıgül'den bomba açıklama: Muhalefet partisi bunu açıklamazsa ifşa edeceğim!

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Biden'dan para alan muhalefet partisi bunu açıklamazsa ifşa edeceğim." ifadele..
Aşıya ve İklim anlaşmasına karşı çıktı ve uyardı: Bu lideri kaybetmeyin!
Gündem

Aşıya ve İklim anlaşmasına karşı çıktı ve uyardı: Bu lideri kaybetmeyin!

10 büyükelçiye rest çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi zaferi kazandığını kaydeden Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, Paris İklim Anlaşması ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay