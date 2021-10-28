Yine iş başındalar! Valilik açıklaması yok ama zam haberi var

Sol medya ekmek zammına ortam hazırlamak için eline geleni yapıyor. Bugün birçok sol haber sitesinde İstanbul'da ekmeğe zam yapıldığı yönünde çeşitli haberler yayınlandı.

Söz konusu haberlerde fırıncıların İstanbul Valiliği ve İstanbul Ticaret Odası'na zam için başvuru yaptığı, talebin İstanbul Valiliğince kabul edildiği ve mega kentte ekmek fiyatının 2,5 lira olduğu iddia edildi.

Valilikten açıklama yok

Sol sitelerin valiliğe dayandırdığı zam haberinin gerçek olmadığı ortaya çıktı. İstanbul Valiliğinden ekmeğe zam yapıldığı şeklinde bir açıklamasının henüz olmadığı öğrenildi.