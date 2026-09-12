İnşaat sırasında yok oluyordu: Tam 3 bin yıllık mezar ortaya çıktı!
Mısır'ın Şeyh Abd el-kurna bölgesinde sel sularına karşı başlatılan inşaat çalışması sırasında yaklaşık 3000 yıl öncesine dayanan tarihi bir mezar daha keşfedildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Mısır'ın Şeyh Abd el-kurna bölgesinde sel sularına karşı başlatılan inşaat çalışması sırasında yaklaşık 3000 yıl öncesine dayanan tarihi bir mezar daha keşfedildi.
UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan, Mısır’ın Lüksor kenti yakınlarında yer alan Theban nekropolünde yer alan Şeyh Abd el-kurna bölgesinde 3 bin yıllık soylu mezarı bulundu. Bölgenin sel sularından korunması tadilatlar sırasında bulunan mezarın ise inşaat sırasında neredeyse yok edileceği ortaya çıktı. Theban Dağları eteklerinde yer alan mezar sel riskiyle karşı karşıya bulunan bir konumda tesadüfen keşfedildi.
ENKAZ ÇALIŞMALARI SIRASINDA SOYLU MEZARI BULUNDU Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı ve Uluslararası bir araştırma ekibi felaket risklerini azaltmak amacıyla yaptığı çalışmalarda enkaz kaldırma çalışmaları gerçekleştirdi. Araştırma ekibinin ortak çalışmaları ile mezarın Ramessid Dönemi’ne ait bir soylu mezarı buldu. Mezarın mimari yapısının incelemesiyle, dış avlu, kayaya oyulmuş şapeller ve alt seviyelerde defin odaları tespit etti.
ÜST DÜZEY BİR MEMURA AİT OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Tarihi yapının şapel bölümlerinde yapılan incelemelerde duvarın renkli resimlerle süslendiği, mezar sahibinin tanrılara bağlılığı için eşi ile adak adadığı masanın bulunduğu tespit edildi. Tarihi mezar için yapılan incelemelerde M.Ö 1292-1069 yılları arasında inşa edildiği ve mezarın “Paser” isimli üst düzey bir memura ait olduğu belirlendi. Bölgedeki iklim değişikliği nedeniyle de yağmurların şiddetini arttırdığı, tarihi yapılar üzerinde hasar oluşturmaya başladığı belirtilirken, yükselen nem oranları nedeniyle de tuz kristalleşmesi ve resimlerin silinmesi gibi durumlar arttı.
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