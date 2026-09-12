İnşaat sırasında yok oluyordu: Tam 3 bin yıllık mezar ortaya çıktı!

Tarihi yapının şapel bölümlerinde yapılan incelemelerde duvarın renkli resimlerle süslendiği, mezar sahibinin tanrılara bağlılığı için eşi ile adak adadığı masanın bulunduğu tespit edildi. Tarihi mezar için yapılan incelemelerde M.Ö 1292-1069 yılları arasında inşa edildiği ve mezarın “Paser” isimli üst düzey bir memura ait olduğu belirlendi. Bölgedeki iklim değişikliği nedeniyle de yağmurların şiddetini arttırdığı, tarihi yapılar üzerinde hasar oluşturmaya başladığı belirtilirken, yükselen nem oranları nedeniyle de tuz kristalleşmesi ve resimlerin silinmesi gibi durumlar arttı.