  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
FETÖ'cü savcı delilleri karartmıştı! Adli Tıp'a giren hırsız doku örneklerini çaldı Burada aldığınız her nefes zehir: İşte havası en kirli başkentler! İngiltere’den şoke eden askeri dönüş: “Türk donanmasının izinden gidip hibrit filoya geçiyoruz” Deprem sonrası Hatay'da inşa edilen 134'üncü cami ibadete açıldı Kadınlar hâlâ buna niye mecbur bırakılıyor Allah aşkına? Erkek doktora muayene olmak istemeyince ortalık karıştı AK Parti’de dikkat çeken ayrılık! Gündem olan ses kaydı iddiasının ardından apar topar istifa etti Eski dostu Özgür Özel'in başını yaktı! Yeni Parti kapatılma tehlikesiyle karşı karşıya Benzine zam geldi! İşte tam liste! İstanbul’da kiraların en pahalı ve en ucuz olduğu ilçeler belli oldu
Gündem
5
Yeniakit Publisher
İnşaat sırasında yok oluyordu: Tam 3 bin yıllık mezar ortaya çıktı!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İnşaat sırasında yok oluyordu: Tam 3 bin yıllık mezar ortaya çıktı!

Mısır'ın Şeyh Abd el-kurna bölgesinde sel sularına karşı başlatılan inşaat çalışması sırasında yaklaşık 3000 yıl öncesine dayanan tarihi bir mezar daha keşfedildi.

#1
Foto - İnşaat sırasında yok oluyordu: Tam 3 bin yıllık mezar ortaya çıktı!

UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan, Mısır’ın Lüksor kenti yakınlarında yer alan Theban nekropolünde yer alan Şeyh Abd el-kurna bölgesinde 3 bin yıllık soylu mezarı bulundu. Bölgenin sel sularından korunması tadilatlar sırasında bulunan mezarın ise inşaat sırasında neredeyse yok edileceği ortaya çıktı. Theban Dağları eteklerinde yer alan mezar sel riskiyle karşı karşıya bulunan bir konumda tesadüfen keşfedildi.

#2
Foto - İnşaat sırasında yok oluyordu: Tam 3 bin yıllık mezar ortaya çıktı!

ENKAZ ÇALIŞMALARI SIRASINDA SOYLU MEZARI BULUNDU Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı ve Uluslararası bir araştırma ekibi felaket risklerini azaltmak amacıyla yaptığı çalışmalarda enkaz kaldırma çalışmaları gerçekleştirdi. Araştırma ekibinin ortak çalışmaları ile mezarın Ramessid Dönemi’ne ait bir soylu mezarı buldu. Mezarın mimari yapısının incelemesiyle, dış avlu, kayaya oyulmuş şapeller ve alt seviyelerde defin odaları tespit etti.

#3
Foto - İnşaat sırasında yok oluyordu: Tam 3 bin yıllık mezar ortaya çıktı!

ÜST DÜZEY BİR MEMURA AİT OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

#4
Foto - İnşaat sırasında yok oluyordu: Tam 3 bin yıllık mezar ortaya çıktı!

Tarihi yapının şapel bölümlerinde yapılan incelemelerde duvarın renkli resimlerle süslendiği, mezar sahibinin tanrılara bağlılığı için eşi ile adak adadığı masanın bulunduğu tespit edildi. Tarihi mezar için yapılan incelemelerde M.Ö 1292-1069 yılları arasında inşa edildiği ve mezarın “Paser” isimli üst düzey bir memura ait olduğu belirlendi. Bölgedeki iklim değişikliği nedeniyle de yağmurların şiddetini arttırdığı, tarihi yapılar üzerinde hasar oluşturmaya başladığı belirtilirken, yükselen nem oranları nedeniyle de tuz kristalleşmesi ve resimlerin silinmesi gibi durumlar arttı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
"Eğer görevde olsam Netanyahu’yu…" Çipras bu kez delikanlılık yaptı
Avrupa

“Eğer görevde olsam Netanyahu’yu…” Çipras bu kez delikanlılık yaptı

Eski Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, yeniden başbakanlık görevinde bulunması halinde Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) katil İsrail ..
İmamoğlu kovunca intihar etmişti... Belediye işçisinin eşinden Özgür Özel'e tepki
Siyaset

İmamoğlu kovunca intihar etmişti... Belediye işçisinin eşinden Özgür Özel'e tepki

'Suç örgütü lideri' Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanı iken işten çıkardığı Yaşar Uçar, hırsızlıkla itham edilince bunalıma girm..
Suudi Arabistan'da neler oluyor? Alınan karar dünyaya ilan edildi
Dünya

Suudi Arabistan'da neler oluyor? Alınan karar dünyaya ilan edildi

Suudi Arabistan, Doğu-Batı boru hattının, saldırıların ardından tedbir amaçlı kapatıldığını duyurdu. Enerji Bakanlığındaki bir kaynağa dayan..
Acı kayıp! A Milli yıldız hayatını kaybetti
Spor

Acı kayıp! A Milli yıldız hayatını kaybetti

A Milli Futsal Takımı'nın 34 yaşındaki oyuncusu Adem Küçükkartal, yaşamını yitirdi.
Roma maçının ardından açıklama geldi! İsmail Kartal istifa etti
Spor

Roma maçının ardından açıklama geldi! İsmail Kartal istifa etti

Roma maçının ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal istifa etti.
IMF tüm merkez bankalarını uyardı!
Ekonomi

IMF tüm merkez bankalarını uyardı!

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, 2022’deki hayat pahalılığı krizinin ardından başlayan dezenflasyon sürecinin son dönemde ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23