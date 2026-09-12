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Yemek siparişi vermişti: Karşısında kuryeyi görünce şok geçirdi!

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Yemek siparişi vermişti: Karşısında kuryeyi görünce şok geçirdi!

Bursa'da hakkında hırsızlık suçundan yakalama kararı bulunan S.A, polislerin kurye kılığında düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

#1
Foto - Yemek siparişi vermişti: Karşısında kuryeyi görünce şok geçirdi!

Bursa’da hakkında 20 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 31 suç kaydı olduğu belirlenen 38 yaşındaki S.A., polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

#2
Foto - Yemek siparişi vermişti: Karşısında kuryeyi görünce şok geçirdi!

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan aranan S.A.’nın yakalanması için çalışma başlattı. Polis, yakalanmamak için sürekli adres değiştirdiği belirlenen S.A.’nın merkez Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesi’nde kayıtsız bir evde kaldığını tespit etti.

#3
Foto - Yemek siparişi vermişti: Karşısında kuryeyi görünce şok geçirdi!

İNTERNETTEN SİPARİŞ VERDİ, GELENİ KARGOCU SANDI S.A.’nın kaldığı evin kapısını kimseye açmadığı bilgisine ulaşan ekipler, şüphelinin internet üzerinden ürün siparişi verdiğini belirledi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekiplerinden biri, kurye kılığına girerek şüphelinin bulunduğu evin kapısını çaldı.

#4
Foto - Yemek siparişi vermişti: Karşısında kuryeyi görünce şok geçirdi!

Siparişinin geldiğini düşünerek kapıyı açan S.A., karşısında polisi görünce yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki ifadesinde, “Asla kimseye kapıyı açmazdım ancak siparişlerim vardı. Kargocu sandım, polis çıktı” dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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