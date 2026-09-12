Dursun Özbek'i Fatih Terim'in 8 numarası kurtaracak: 'Batrakov ile takas olabilir!'

Yaz transfer döneminde bonservisine 25 milyon euro ödenerek Galatasaray’a transfer edilen Batrakov’un performansı beklentileri karşılamadı. Sarı-kırmızılı yönetimin, genç orta saha oyuncusuyla devre arasında yollarını ayırmayı planladığı öğrenildi.

Başkan Dursun Özbek’in Batrakov’u Rusya’ya geri göndermeyi düşündüğü belirtilirken, Galatasaray’ın genç futbolcuyu, Fatih Terim döneminde Süper Lig’e kazandırılan yıldız oyuncuyla takas etme fikrini de gündeminde tuttuğu bildirildi.

Galatasaray devre arası transfer sezonunu erken açtı... Başkan Dursun Özbek'in Rus futbolcu Batrakov'u Spartak Moskova'ya göndereceği öğrenilirken, sarı kırmızılıların sportif direktör Francis Cagiago'dan Gedson Fernandes'i isteyeceği bildirildi...

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Lokomotiv Moskova'dan kadrosuna kattığı 21 yaşındaki genç yıldız Aleksey Batrakov, Rus basınına açıklamalarda bulundu.

“Hayallerimin gerçekleştiğini hissediyorum. Sanırım duyguları bir kenara bırakıp artık daha soğukkanlı bir şekilde sahada kendimi daha fazla göstermem gerekiyor.”

"Şu an tamamen Galatasaray'a yardım etmeliyim ve transferimin hakkını vermeliyim. Her maçta elimden gelenin en iyisini yapıyorum, yapmaya devam edeceğim."

"Şu anda alışıyorum. Her anı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Bazen oluyor, bazen olmuyor. Hayallerim gerçekleşti ama şimdi biraz duyguları bırakıp soğukkanlı şekilde kendimi daha çok göstermeliyim."

"Her şey benim elimde. Her şey benim ayaklarımda. Gelişmek için elimden geleni yapacağım ben... Takımımda harika adamlar var, destek oluyorlar. Uzun süre aynı yerde kaldıktan sonra başka takım zor olsa da tüm zaferler bizi bekliyor!"

Her ne kadar Galatasaray'a katkı sağlayacağım dese de süre bulduğu 3 maçta da gol ya da asist katkısı yapamadığı gibi fizik olarak da yetersiz gözüken Batrakov için Dursun Özbek ve kurmaylarının gizli bir plan yaptığı bildirildi.

Batrakov'un formunu böyle devam ettirmesi halinde başkan Özbek'in genç oyuncuyu Spartak Moskova'ya göndereceği kaydedilirken, sarı kırmızılı yönetimin eski futbolcusu Gedson Fernandes'i transfer etmek için tüm şartları seferber edeceği vurgulandı.

2027'NİN İLK TRANSFERİ

Bilindiği gibi Süper Lig'e ilk olarak 2021 yılında gelen ve Fatih Terim'li Galatasaray'da şampiyonluğa oynayan Gedson Fernandes daha sonra kiralık olarak Ç.Rizespor ve en son Beşiktaş forması giymişti. 21 milyon euro karşılığında Spartak Moskova'ya satılan Gedson'un hala Galatasaray'ı takip ettiği öğrenilirken, Portekizli yıldızın geçtiğimiz günlerde ''Galatasaray'ın tüm maçlarını izliyorum'' açıklaması camiada heyecan yaratmıştı.