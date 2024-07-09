Yine güzellik merkezi yine fenomen rezaleti! Neslim Güngen ile eşi İnanç Güngen paketlendi!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerlerini aklama", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik çalışma yapıldı.

Ekiplerce, İstanbul merkezli 25 ilde 134 adrese yönelik operasyonda, sosyal medya fenomeni olarak bilinen güzellik merkezleri sahibi Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen'in de aralarında bulunduğu bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medya fenomeni ve 127 güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen'in mal varlıklarına tedbir amaçlı el konulmuştu.

"DİLAN POLAT'I SEKTÖRE BEN SOKTUM" DEMİŞTİ

Neslim Güngen de sosyal medyada lüks hayatını sergileyerek, dolar ve euroları saçtığı videolarını çekerek paylaşmasıyla gündeme gelen fenomenlerdendi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Güngen ayrıca "Dilan Polat'ı sektöre ben soktum" demişti.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı:

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Resmi Belgede Sahtecilik ve Nitelikli Dolandırıcılık suçlamasıyla 25 ilde düzenlenen “KUYU-8” operasyonlarında; Sosyal medyada "Neslim Güngen" olarak bilinen Neslihan Güngen ve İnanç Güngen'in de içerisinde bulunduğu 54 şüpheli yakalandı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul merkezli Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bursa, Çanakkale, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Resmi Belgede Sahtecilik ve Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarına yönelik 134 farklı adrese düzenlenen operasyonda; Neslihan ve İnanç Güngen adlı şüphelilerin; sahte ustalık/kalfalık belgeleri düzenleyerek, vasıfları uygun olmayan kişilerin işyeri açmalarına aracılık ettikleri, sahte CE belgeleri düzenleyerek, herhangi bir UTS kaydı olmayan ve yönetmeliklere aykırı olarak ürettikleri cihazlarla ülke genelinde toplam 44 ayrı "Taksirle Yaralama" suçuna sebep oldukları, açık kaynaklarda benzer içerikli 746 ayrı şikayetin yer aldığı dolandırıcılık suçundan elde edilen suç gelirini, diğer bayilerle yapılan anlaşmalar esnasında muvazaalı taşınır ve taşınmaz devirleri üzerinden aklamaya çalıştıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu ilk belirlemelere göre: çok sayıda yasa dışı ilaç ve kozmetik ürün, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, belgeleri sahte olan medikal cihaz ve çok miktarda nakit paraya el konuldu.

Organize suç örgütlerine, kara para aklamaya çalışanlara, suçta kibirlenenlere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun, suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin.