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Siyaset Yine CHP kongresi yine kavga dövüş
Siyaset

Yine CHP kongresi yine kavga dövüş

Yeniakit Publisher
2023-10-01 07:20:00 -

CHP Kocaeli İl Başkanlığı seçimi kongresinde eski CHP Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak ile CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler birbirine girdi. Koçak, Nail Çiler'e, "Partiye dün geldin. Ismarlama geldin, benim gibi sokaktan gelmedin. Partinin kapısını bilmiyordunuz, buradakiler emekçi" derken, Çiler ise, "Sen milletvekiliyle böyle konuşamazsın, çakal" şeklinde cevap verdi.

CHP Kocaeli İl Başkanlığı seçimi Kocaeli Kongre Merkezi’nde yapıldı. Bülent Sarı ve Uğraş Çiftçi'nin başkanlık yarışında mevcut Başkan Bülent Sarı tekrardan seçildi.

Kongreye katılan eski CHP Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak, konuşmasında milletvekillerini hedef aldı. Koçak’ın konuşmasına tepki gösteren Nail Çiler, "Git işine lan" şeklinde cevap verdi.

Koçak ise Nail Çiler'e, "80 bin lira maaş alıp sırça köşklerde oturuyorsunuz. Dün geldin partiye. Benim gibi sokaktan gelmedin, ısmarlama geldin. İşine bakacaksın, milletvekili olman bir şey değiştirmiyor. Partinin kapısını bilmiyordunuz. Buradaki herkes emekçi. Vekilsen vekilliğini bileceksin" ifadelerini kullandı.

CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler bu sözler karşısında, "Konuşma, sen milletvekiliyle böyle konuşamazsın, çakal" şeklinde cevap verdi. Partililerin araya girmesi ile tartışma sona erdi.

Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşen kongreye CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, CHP Kocaeli Milletvekilleri Harun Yıldızlı, Muhip Kanko ve Nail Çiler, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Alaaddin Sarı, CHP Genel Başkan Aday Adayları Örsan Öymen, Ünal Karaaslan ve İlhan Cihaner, TBMM geçmiş dönem Başkanvekili Haydar Akar, CHP eski milletvekilleri Tahsin Tarhan, Hikmet Erenkaya ve Hurşit Güneş, Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu, Demokrat Parti İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, genel merkez temsilcileri ve partililer katıldı.
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