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Gündem Yine bir İETT otobüsü arızalandı! Havalimanı yolcuları yolda kaldı
Gündem

Yine bir İETT otobüsü arızalandı! Havalimanı yolcuları yolda kaldı

İstanbul Havalimanı yolunda İETT otobüsünün arızalanması nedeniyle yolcular yolda kaldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-20 16:07:00 -
Yine bir İETT otobüsü arızalandı! Havalimanı yolcuları yolda kaldı

İstanbul Havalimanı yolunda İETT otobüsünün arızalanması nedeniyle yolcular zorluk yaşadı.

Havalimanı hattındaki 34 TP 6555 plakalı İETT otobüsü, D-20 Otoyolu Akpınar Köyü Sapağı'nda arızalandı. Sürücü otobüsü yol kenarına çekerken, yolcular da araçtan indi.

Uzun süre yol kenarında bekleyen yolcular, daha sonra başka bir İETT otobüsüyle havalimanına gönderildi.

Arızalanan otobüs ise gelen ekipler tarafından tamir edildi.

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