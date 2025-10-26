Yine başörtülü bir kız, yine bir kepazelik! Yazıklar olsun
Son dönemde gösteriş ve lüks tutkusu, bazı kesimlerde akıl almaz boyutlara ulaştı.
Türkiye’de bir mekanda çaya 600, makarnaya 1800, nargileye ise 2500 lira ödeyen başörtülü kız, hesabın toplamda 9500 lirayı bulmasının ardından masada kalan her şeyi yanına alarak adeta şov yaptı.
Lüksü ve israfı yaşam tarzı haline getiren bu kesimlerin, toplumun değerlerinden giderek uzaklaştığı yorumları yapıldı. Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntüler, “Bir fincan çayla bile gösteriş derdindeler” sözleriyle eleştirildi.