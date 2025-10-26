  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Yine başörtülü bir kız, yine bir kepazelik! Yazıklar olsun
Gündem

Yine başörtülü bir kız, yine bir kepazelik! Yazıklar olsun

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Son dönemde gösteriş ve lüks tutkusu, bazı kesimlerde akıl almaz boyutlara ulaştı.

Türkiye’de bir mekanda çaya 600, makarnaya 1800, nargileye ise 2500 lira ödeyen başörtülü kız, hesabın toplamda 9500 lirayı bulmasının ardından masada kalan her şeyi yanına alarak adeta şov yaptı.
Lüksü ve israfı yaşam tarzı haline getiren bu kesimlerin, toplumun değerlerinden giderek uzaklaştığı yorumları yapıldı. Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntüler, “Bir fincan çayla bile gösteriş derdindeler” sözleriyle eleştirildi.

 

10
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Uğur

Senin zihniyetin buysa başını ortsen neye yarar?

Fdfhbvv

Başörtülü bacılarınız bir bir baş açıklardan daha gacı olmaya başladılar ha haberiniz ola. Eskiden çok büyük saygım vardı otobüste onlara yer verirdim şimdi asla. Bozuldular şımardılar sadece kafaları örtülünedepleri değil.
TÜM YORUMLARA GİT ( 10 )

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23