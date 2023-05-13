Yine Artvin yine ayı saldırısı!

Artvin’de bir hafta içinde 2. ayı saldırısı gerçekleşti. Kemalpaşa’da aç kalan ayı köye indi bir büyükbaş hayvanı telef etti.

Olay ilçeye bağlı Üçkardeş Köyü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, besicilik yapan Mustafa Bilgin otlatmak için 3 büyükbaş hayvanını dışarı çıkardı. ancak bir süre sonra hayvanlarının kaybolduğunu anladı. Arazide aramaya başladığında ise çaylık alanda bir boz ayı fark etti. Bilgin’i gören ayı korkup uzaklaşınca aynın kaybolan hayvanlarından birinin öldürüp parçaladığını gördü.

Geçtiğimiz günlerde, Şavşat ilçesinde 20 küçükbaşı telef eden ayı saldırısından sonra Kemalpaşa ilçesinde yaşanan ayı saldırısı paniğe neden oldu.