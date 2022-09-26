Yine Ahmet Çakar, yine rezalet! Her gün bir başka skandal

Beyaz TV'de yayınlanan ve sürekli skandallarla anılan futbol programı Beyaz Futbol'da eski hakem Ahmet Çakar, yine büyük bir terbiyesizliğe imza attı. A Milli Futbol Takımı'nın Faroe Adaları'na 2-1 kaybetmesinin ardından aklı başında eleştiriler yapmak yerine, her zaman olduğu gibi ağzını bozmayı tercih eden Çakar, TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop'a hakaretler savurdu. Çakar açıklamasında "Hamit Altıntop ne yaparsa doğrudur, ne bilirse bilir. Al gördük Hamit Altıntop'u. Top etti bizi. Ülke Milli Takımı'nı Hamit Altıntop, top yaptı. Türk Milli Takımı'nın içine ettiler. Şimdi uygun yerlerine kına yaksınlar" ifadelerini kullandı.