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Gündem Yine ABD yine kalleşlik! Terör örgütüne hava savunma sistemi!
Gündem

Yine ABD yine kalleşlik! Terör örgütüne hava savunma sistemi!

Yeniakit Publisher
2024-07-22 13:59:00 - 2024-07-22 14:00:38
Yine ABD yine kalleşlik! Terör örgütüne hava savunma sistemi!

İkiyüzlü ABD'nin PKK/YPG'ye verdiği destek devam ediyor. Suriye'de terör örgütüyle kol kola gezen ABD, şimdi de PKK/YPG'ye hava savunma sistemi yolladı.

ABD, Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü PKK/YPG işgali altındaki bölgelere kısa menzilli hava savunma sistemleri gönderdi.

Yerel kaynaklardan elde edilen bilgilere göre ABD Ordusuna ait AN/TWQ-1 Avenger kısa menzilli hava savunma sistemi, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke bölgesinde görüldü. TIR'lar, kamyonlar, MaxxPro, MRAP ve Humvee tipi zırhlı araçlardan oluşan konvoyda 4 ila 6 adet AN/TWQ-1 Avenger kısa menzilli hava savunma sisteminin bulunduğu görüldü.

Humvee tipi zırhlı aracın şasesi üzerinden üretilen AN/TWQ-1 Avenger; insansız hava araçları ile alçak irtifadaki uçak ve helikopterlere yönelik kullanılıyor. Terör örgütü PKK/YPG'nin, söz konusu hava savunma sistemini Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü SİHA operasyonlarına karşı kullanabileceği değerlendiriliyor.


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ABD'nin, Haseke'de PKK/YPG'li teröristlere eğitim verdiği, ayrıca mühimmat/teçhizat desteği sağladığı biliniyor. Terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi de zaman zaman bölgedeki ABD üslerinde ABD'li komutanlarla toplantılar yapıyor.

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